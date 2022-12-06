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تكنولوجيا وعلوم

ظاهرة فلكية مميزة... في هذا التاريخ سيختفي كوكب المريخ خلف القمر المكتمل!

Lebanon 24
06-12-2022 | 08:00
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في الساعات الأولى من يوم الخميس المقبل، سيختفي كوكب المريخ تماما خلف القمر المكتمل، في حدث يُعرف باسم "الاحتجاب".

والأربعاء، سيقترب القمر من المريخ في سماء الليل، حتى تبدأ الظاهرة المنتظرة بالحدوث في الساعة 4.30 من صباح الخميس، بتوقيت غرينتش، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية.
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وفي حوالي الساعة 4.58 صباحا بتوقيت غرينيتش، سيختفي المريخ خلف النصف الغربي للقمر، وسيظهر مرة أخرى بعد حوالي ساعة من خلف الطرف الشرقي.

وسيكون الاختفاء مرئيا عبر شمال أوروبا وغرينلاند وأميركا الشمالية، إلى جانب طرف شمال إفريقيا.

وبإمكان الراغبين في متابعة الحدث الفلكي، البحث عن التوقيتات المحلية عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يختلف عدد الساعات حسب البلد.

ويمكن رؤية الحدث بالعين المجردة، خاصة أن المريخ سيكون في أكثر حالاته سطوعا، بعد أن مر بالقرب من الأرض في 1 كانون الاول.
 
 
(سكاي نيوز)
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