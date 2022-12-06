بعد اقترابها من القمر... كبسولة "أوريون" تبدأ عودتها للأرض

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حلّقت كبسولة "أوريون" الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فوق القمر، على بعد أقل من 130 كيلومترا من سطحه، في مناورة لافتة تشكل بداية رحلة العودة إلى الأرض لهذه المهمة الأولى ضمن برنامج "أرتيميس".ومن خلال إجراء هذا التحليق بالقرب من السطح، استفادت المركبة الفضائية من قوة الجاذبية للقمر، لدفع نفسها في مسار العودة.وانقطع الاتصال بالكبسولة لمدة 30 دقيقة عندما مرت خلف الجانب المظلم من القمر. وامتد دفع المحرك الرئيسي لوحدة الخدمة أوروبية الصنع، وهو أساسي لدفع الكبسولة، لأكثر من 3 دقائق بقليل.وقالت المسؤولة المساعدة عن كبسولة "أوريون"، ديبي كورث: "لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بأداء المركبة. بعد استعادة الاتصال، كان علينا أن نتوقف ونشاهد فقط، وقلنا لأنفسنا: يا إلهي، نحن نودّع القمر"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.