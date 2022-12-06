17
o
بيروت
18
o
طرابلس
3
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بعد اقترابها من القمر... كبسولة "أوريون" تبدأ عودتها للأرض
Lebanon 24
06-12-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حلّقت كبسولة "أوريون" الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فوق القمر، على بعد أقل من 130 كيلومترا من سطحه، في مناورة لافتة تشكل بداية رحلة العودة إلى الأرض لهذه المهمة الأولى ضمن برنامج "أرتيميس".
Advertisement
ومن خلال إجراء هذا التحليق بالقرب من السطح، استفادت المركبة الفضائية من قوة الجاذبية للقمر، لدفع نفسها في مسار العودة.
وانقطع الاتصال بالكبسولة لمدة 30 دقيقة عندما مرت خلف الجانب المظلم من القمر. وامتد دفع المحرك الرئيسي لوحدة الخدمة أوروبية الصنع، وهو أساسي لدفع الكبسولة، لأكثر من 3 دقائق بقليل.
وقالت المسؤولة المساعدة عن كبسولة "أوريون"، ديبي كورث: "لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بأداء المركبة. بعد استعادة الاتصال، كان علينا أن نتوقف ونشاهد فقط، وقلنا لأنفسنا: يا إلهي، نحن نودّع القمر"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
03:00 | 2022-12-06
06/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تُدخل دولارات إلى لبنان و "تُنعش" الوضع.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تُدخل دولارات إلى لبنان و "تُنعش" الوضع.. ما هي؟
15:10 | 2022-12-05
05/12/2022 03:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
05:37 | 2022-12-06
06/12/2022 05:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
10:31 | 2022-12-06
06/12/2022 10:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لا خلاص للبنانيين إن لم ينتخبوا هذا الرئيس
Lebanon 24
لا خلاص للبنانيين إن لم ينتخبوا هذا الرئيس
02:00 | 2022-12-06
06/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-12-06
ظاهرة فلكية مميزة... في هذا التاريخ سيختفي كوكب المريخ خلف القمر المكتمل!
05:00 | 2022-12-06
مرسيدس تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل (صور)
02:00 | 2022-12-06
تحذيرات من برمجيات ضارة تسرق بيانات "فيسبوك" على أجهزة أندرويد!
23:00 | 2022-12-05
"فيراري" تزلزل حلبة "SUV" بسيارة خارقة جديدة
16:00 | 2022-12-05
تحديث أندرويد الجديد.. هكذا يسمح لك بمشاركة مفاتيح السيارة رقمياً
14:00 | 2022-12-05
وسط حال من الخوف... "أمازون" تستعد لتسريح 20 ألف موظف
فيديو
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
06/12/2022 20:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
06/12/2022 20:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
06/12/2022 20:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact