"روساتوم" تطور "وقود المستقبل" النووي

طور المختصون في الصناعة النووية الروسية تصميم "مجمعات الوقود" التي من المقرر استخدامها في الهيكل المستقبلي لصناعة الطاقة النووية.

وبحسب ما أفادت به شركة "TVEL" التابعة لشركة "روسآتوم" الحكومية ، فإنه من المخطط تصنيعها فقط في منشآت الإنتاج الآلية من أجل سلامة الموظفين.

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وتعد إعادة معالجة وإعادة تصنيع وقود اليورانيوم والبلوتونيوم أكثر المراحل خطورة للإشعاع ضمن دورة الوقود النووي المغلقة، لذا فإن المهمة هي تقليل الآثار السلبية على الأفراد.

وبحسب البيان الصحفي للشركة والذي جاء فيه "تم تأكيد موثوقية التصميم وإمكانية استخدامه في مفاعلات VVER-1000/1200. في المستقبل القريب، ونخطط لتصنيع العديد من TVS-5 بتركيبة قياسية من وقود اليورانيوم".

(سبوتنيك)