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تكنولوجيا وعلوم

روسيا تكشف عن سيارة "لادا" المصفحة المخصصة للإسعاف والأغراض الطبية

Lebanon 24
06-12-2022 | 23:00
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كشفت شركة "روستيخ" خلال معرض "أسبوع الصحة الروسي" عن سيارة Niva المعدّلة التي صممت لإنقاذ ونقل الجرحى خلال المعارك والعمليات العسكرية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "سيارة Lada Niva Legend 4x4 KUB التى قمنا بتعديلها لها جسم مدّرع بالكامل، ومجهزة بعناصر داخلية مصنوعة من الفولاذ الخاص، تم تكييف السيارة للقيادة على الطرق الوعرة وهي مصممة لنقل الجرحى والمصابين وتقديم المساعدة لهم في ميادين القتال".
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وتبعا للبيان فإن "السيارة يمكنها نقل 4 مصابين بنفس الوقت، وتم تصفيح هيكلها بدروع معقدة مصنوعة من فولاذ Br3 القادر على حمايتها من الرصاص من عيار 5.45 ملم، كما تم تصفيح درع محركها وخزان الوقود والبطارية الموجودة فيها، أما الجزء الداخلي فيها والمخصص لنقل المصابين فأتى معزولا عن كبينة السائق، ومجهّز بمقاعد دوراة وأثاث مصنوع من بوليميرات خاصة متينة".
 
وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لـ "روستيخ"، أوليغ يفتوشينكو: "تشكل ظروف العمليات العسكرية تحديات خاصة للصناعة الروسية، بما في ذلك تطوير مركبات خاصة.. السيارة التي كشفنا عنها قادرة على تأدية مهام ليست بالسهلة، وتوفر حماية ممتازة للجرحى والكوادر الطبية ".
 
(روسيا اليوم) 
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