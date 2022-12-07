العلماء يكشفون سرّاً مميزاً عن الخفافيش!

تشتهر الخفافيش بإجراء تواصل عالي النبرة تستخدمه لتحديد الموقع بالصدى. لكن الخفافيش قادرة أيضا على إنتاج أصوات هدير منخفضة للغاية.



وأوضح جوناس هاكانسون، وهو باحث ما بعد الدكتوراه الذي يدرس نطق الخفافيش في جامعة جنوب الدنمارك في أودينس وجامعة كولورادو، أن الخفافيش تحقق هذه الترددات المنخفضة باستخدام ما يعرف باسم الطيات الصوتية الزائفة.

Advertisement



وقال: "ما يساعدها على الهدير هو الطيات البطينية، والتي تسمى أيضا الطيات الصوتية الزائفة، التي تقع فوق الطيات الصوتية الحقيقية". الطيات الصوتية الكاذبة هي طيات سميكة من الأغشية المخاطية تظهر في حنجرة معظم الثدييات؛ وأوضح هاكانسون أن "هذه الاهتزازات تهتز بتردد منخفض نسبيا وبالتالي تنتج أصواتا مسموعة (هديرا)".



وفحص الباحثون مؤخرا هذه القدرة الصوتية غير العادية في خفافيش دوبنتون (Myotis daubentonii)، التي تعيش في جميع أنحاء أوروبا وآسيا ويبلغ طول جناحيها حوالي 9.8 بوصة (25 سم)، وفقا لموقع Animal Diversity Web. وأبلغ العلماء عن النتائج التي توصلوا إليها في 29 نوفمبر في مجلة PLOS Biology.





ولفهم النطاق الصوتي لهذه الخفافيش الصغيرة، التقط الباحثون أول لقطات من الحبال الصوتية للخفافيش وهي تعمل، باستخدام حنجرة الخفافيش المستخرجة التي قاموا بتحريكها بالهواء المتدفق لمحاكاة ضغط الشعب الهوائية. ثم قاموا بتصوير الحنجرة بمعدلات تصل إلى 250000 لقطة في الثانية. وكشفت اللقطات عالية السرعة أن الأصوات الصادرة عن الطيات الصوتية الزائفة كانت منخفضة للغاية، في نطاق 1 إلى 5 كيلو هرتز. وفحص الباحثون مؤخرا هذه القدرة الصوتية غير العادية في خفافيش دوبنتون (Myotis daubentonii)، التي تعيش في جميع أنحاء أوروبا وآسيا ويبلغ طول جناحيها حوالي 9.8 بوصة (25 سم)، وفقا لموقع Animal Diversity Web. وأبلغ العلماء عن النتائج التي توصلوا إليها في 29 نوفمبر في مجلة PLOS Biology.ولفهم النطاق الصوتي لهذه الخفافيش الصغيرة، التقط الباحثون أول لقطات من الحبال الصوتية للخفافيش وهي تعمل، باستخدام حنجرة الخفافيش المستخرجة التي قاموا بتحريكها بالهواء المتدفق لمحاكاة ضغط الشعب الهوائية. ثم قاموا بتصوير الحنجرة بمعدلات تصل إلى 250000 لقطة في الثانية. وكشفت اللقطات عالية السرعة أن الأصوات الصادرة عن الطيات الصوتية الزائفة كانت منخفضة للغاية، في نطاق 1 إلى 5 كيلو هرتز.



وعلم فريق البحث أيضا أن النطاق الصوتي للخفافيش كان أوسع مما توقعوا، حيث امتد إلى سبعة أوكتافات. وللمقارنة، يمكن للبشر - ومعظم الثدييات الأخرى - إدارة ثلاثة أو أربعة أوكتافات فقط. (المغنون مثل برينس، ماريا كاري وفريدي ميركوري، الذين لديهم نطاقات من أربعة إلى خمسة أوكتافات، هم استثناءات نادرة). وما يمنح الخفافيش دفعة عالية التردد هو الأغشية التي تمتد من الحبال الصوتية ولا تقيس أكثر من ذلك. ويزيد سمكها عن 0.0004 بوصة (10 ميكرومتر) - وهي ميزة يفتقر إليها البشر.



ووفقا للدراسة، تمتلك بعض الرئيسيات أغشية الحنجرة هذه، ولكن يُعتقد أن البشر لم يطوروها أبدا أو فقدوها في مرحلة ما من ماضينا التطوري.



وقال هاكانسون: "التواصل عالي التردد المستخدم لتحديد الموقع بالصدى تنتجه الأغشية الصوتية. هذه أغشية رفيعة تقع في نهاية الطيات الصوتية. نظرا لكتلتها المنخفضة، يمكن أن تتأرجح عند ترددات عالية جدا، وبالتالي تنتج تواصل عالي التردد"، والتي قاسها العلماء بترددات تتراوح من 10 إلى 20 كيلو هرتز. وقال إن الجمع بين هذه الأغشية الرقيقة والطيات السميكة هو ما يسمح للخفافيش بعرض مثل هذا النطاق الرائع في نطقها".



ولاحظ هاكانسون وزملاؤه أن الخفافيش ستبدأ في الهدير عندما تكون مزدحمة معا، ربما للتعبير عن العدوان أو الانزعاج.



وقال هاكانسون: "إذا تعاملت مع الخفافيش، كما هو الحال عند وضع الشباك، أو عندما تراقبها في مجموعات، فإنها ستصدر هذه الأنواع من الأصوات"، على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال غامضا.