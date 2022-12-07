17
o
بيروت
18
o
طرابلس
2
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"سامسونغ" تطلق هاتف غالاكسي بسعر منافس وكاميرات ممتازة
Lebanon 24
07-12-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة غالاكسي، سيحصل على قدرات تصوير عالية رغم سعره المنافس.
وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A14 5G سيطرح قبل نهاية ديسمبر الجاري، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى قدرات للاتصال بشكبات الجيل الخامس الخلوية.
Advertisement
وستكون شاشته من نوع PLS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 258 شمعة/م تقريبا.
وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5، ومعالجات Exynos 1330 أو MediaTek MT6833 Dimensity 700، ومعالجات رسوميات Mali-G68 MC4 و Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 13 ميغابيكسل.
وسيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للهيكل، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات بالجملة وهروب موظف.. ماذا يحصل في الدائرة العقارية في بعبدا؟
Lebanon 24
توقيفات بالجملة وهروب موظف.. ماذا يحصل في الدائرة العقارية في بعبدا؟
02:30 | 2022-12-07
07/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن تحويلات الدّولار إلى لبنان.. هذا ما كشفه "البنك الدولي"
Lebanon 24
مُفاجأة عن تحويلات الدّولار إلى لبنان.. هذا ما كشفه "البنك الدولي"
14:00 | 2022-12-06
06/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة لافتة.. هكذا علّقت قناة "المنار" على كلام باسيل الأخير
Lebanon 24
بطريقة لافتة.. هكذا علّقت قناة "المنار" على كلام باسيل الأخير
12:57 | 2022-12-06
06/12/2022 12:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف شهير يقيل 1600 موظف!
Lebanon 24
مصرف شهير يقيل 1600 موظف!
23:55 | 2022-12-06
06/12/2022 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس H1N1.. ماذا يحصل مع المواطنين؟
Lebanon 24
ليس H1N1.. ماذا يحصل مع المواطنين؟
01:45 | 2022-12-07
07/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-12-07
إقتصاديّة في استهلاك البنزين... تعرفوا إلى ميزات سيارة "سكودا" الجديدة
05:00 | 2022-12-07
العلماء يكشفون سرّاً مميزاً عن الخفافيش!
02:00 | 2022-12-07
ميزة جديدة من "واتساب" تتعلق بالصورة ومكالمات الفيديو.. اليكم التفاصيل
23:00 | 2022-12-06
روسيا تكشف عن سيارة "لادا" المصفحة المخصصة للإسعاف والأغراض الطبية
16:00 | 2022-12-06
علماء الفلك يرصدون ثوراناً بركانياً جليدياً هائلاً من أغرب مذنب في النظام الشمسي (صور)
14:00 | 2022-12-06
"روساتوم" تطور "وقود المستقبل" النووي
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
07/12/2022 19:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
07/12/2022 19:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
07/12/2022 19:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact