"سامسونغ" تطلق هاتف غالاكسي بسعر منافس وكاميرات ممتازة

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة غالاكسي، سيحصل على قدرات تصوير عالية رغم سعره المنافس.



وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A14 5G سيطرح قبل نهاية ديسمبر الجاري، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى قدرات للاتصال بشكبات الجيل الخامس الخلوية.

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وستكون شاشته من نوع PLS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 258 شمعة/م تقريبا.



وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5، ومعالجات Exynos 1330 أو MediaTek MT6833 Dimensity 700، ومعالجات رسوميات Mali-G68 MC4 و Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.





أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 13 ميغابيكسل.



وسيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للهيكل، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.