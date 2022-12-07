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تكنولوجيا وعلوم

إقتصاديّة في استهلاك البنزين... تعرفوا إلى ميزات سيارة "سكودا" الجديدة

Lebanon 24
07-12-2022 | 11:00
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أعلن وكلاء شركة سكودا عن نية الشركة طرح سيارة Fabia بنموذجها الأحدث في أسواق جديدة.

وحصلت Fabia Ambition الجديدة على هيكل هاتشباك أنيق التصميم، مجهّز بواجهة أمامية مميزة، ومصابيح تعمل بأحدث تقينات LED، وعجلات ذات أقراص معدنية بتصاميم أنيقة، فضلا عن سقف بانورامي كبير.
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وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و10 سنتيمترات، عرضه 178 سم، ارتفاعه 145 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 256 سم، وجهّز بصندوق خلفي للأمتعة بسعة 380 لترا وتزداد سععته إلى 1190 ليتر عند طي الصف الخلفي من المقاعد.

أما قمرتها فجهّزت بمقاعد رياضية مريحة، وتزينت القمرة بعناصر مصنوعة من األياف الكربون والكروم، وواجهة القيادة فيها حصلت على شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة لمسية في المنتصف تستعمل للتحكم بأنظمة تحديد المواقع، ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، ومشاهدة الأفلام وتصفح الإنترنت عند إقران الشاشة بالأجهزة الذكية.

وحسّنت سكودا في هذه السيارة أنظمة الأمان، وزودتها بست وسادات أمان هوائية، ونظام تثبيت السرعة، ومستشعرات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرا خلفية.

وستطرحها بمحركات اقتصادية بسعة 1.0 ليتر بعزم 95 حصانا، ومحركات اقتصادية بعزم 110 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بـ 5 سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية DSG بـ 7 سرعات.
 
 
 
(روسيا اليوم)
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