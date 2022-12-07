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تكنولوجيا وعلوم

إطلاق "منافس إنستغرام" في روسيا... ما هي ميزات "Looky"؟ (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2022 | 16:00
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بدأت روسيا بتشغيل شبكة "Looky" الجديدة للتواصل الاجتماعي، التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لـ "إنستغرام".

وتبعا لمطوري الشبكة فإن"Looky" ستوفر لمستخدميها الكثير من الميزات مثل إمكانية الدردشة والتواصل عبر الصوت والفيديو، وإمكانية نشر الصور والفيديوهات والقصص التي تختفي تلقائيا بمرور الوقت في حال رغب المستخدم بذلك، كما سيحصل المستخدمين أيضا على مكافآت مالية، ومحافظ إلكترونية للعملات الرقمية.
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وعلى عكس "إنستغرام" يمكن لمستخدمي شبكة " Looky" وضع الروابط مباشرة في المنشورات، وليس فقط في أوصاف الملفات الشخصية أو القصص المختفية، وسيحصل المستخدمون عبر برنامج "Looks" الخاص في الشبكة على نقاط يمكن تحويلها إلى هدايا إلكترونية أو استخدامها للحصول على ميزات مدفوعة إضافية في الشبكة.

ويشير مطورو الشبكة إلى أن المستخدمين "سيكون بإمكانهم نقل ملفات تعريفهم من إنستغرام إلى Looky بسهولة وبنقرة زر واحدة".

وبحلول عام 2024 يخطط مطورو الشبكة الجديدة لاستقطاب نحو 10% من جمهور "إنستغرام"، إذ بلغت الاستثمارات في تطوير Looky حاليا 160 مليون روبل، وتخطط الشركة المسؤولة عنها لطلب 370 مليون روبل إضافية من من المؤسسة الروسية لتطوير تكنولوجيا المعلومات لدعم الشبكة وتحسين خدماتها.

 
 
(روسيا اليوم)
 
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