هاتف صيني بكاميرا غير مسبوقة.. هذه أبرز مواصفاته!

تراهن شركة Tecno الصينية على ميزة "غير مسبوقة" في هاتفها الجديد "فانتوم X2 برو"، لاحتلال مكانة متقدمة في سوق الهواتف الذكية عالميا.



وبعد تحقيقه لنجاح جيد في الأسواق الإفريقية، قررت Tecno تقديم هاتفها "فانتوم X2 برو" في أسواق الشرق الأوسط بسعر 930 دولارا.

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ورغم أن ثمن الهاتف يبدو مرتفعا إلا أنه كاميرته التي توفر دقة 50 ميغابكسل تدعم ميزة القابلة للسحب للأمام من أجل التقريب بشكل أكبر وأدق عند التقاط الصور.



وإلى جانب الكاميرا القابلة للسحب ذات البعد البؤري 65 ميليمتر، يدعم الهاتف كاميرتين مع إضاءة قوية للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.