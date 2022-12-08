إكتشاف "عائلة جديدة من المغناطيس"

اكتشف العلماء في الجامعة "الفيدرالية الجنوبية" الروسية أن المركبات المعقدة غير النمطية من الكوبالت والحديد والنيكل يمكن أن تظهر خصائص المغناطيس أحادي الأيونية.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "Magnetochemistry"، فإنه في المستقبل سيصبح بالإمكان استخدام مثل هذه المواد في إنشاء أجهزة قاعدة مكونات إلكترونية فائقة الكفاءة لتخزين المعلومات، وهي أكثر اتساعا بألف مرة من الأجهزة الحديثة.

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وأشار البحث إلى التطور السريع للتقنيات الحديثة اليوم في مجال التصغير، حيث يتعلم الشخص التحكم في الأشياء الأصغر حجما، والانتقال من الكائنات المجهرية إلى الكائنات الدقيقة والنانوية، وأخيرا إلى الجزيئات الفردية.

وبهذا يتم ربط اهتمام المجتمع العلمي بمجال المغناطيس أحادي الجزيء (في حالة معينة، أحادي الأيونية).

وقال إيغور شيرباكوف، رئيس قسم الكيمياء الفيزيائية والغروية في الجامعة، في الوقت الحاضر، المواد قادرة فقط على الاحتفاظ بمغناطيسها في درجات حرارة منخفضة للغاية، أقل من درجة حرارة الحجب المزعومة، لأن حواجز إعادة المغناطيسية صغيرة، موضحا أن الباحثين يقومون بتجميع المواد التجريبية، بحثا عن صلة بين بنية الجزيئات وخصائصها المغناطيسية. وهذا سيجعل من الممكن تطوير طرق "لتصميم" الجزيئات بالخصائص المرغوبة وإيجاد مناهج لتعزيز الخصائص التكنولوجية المطلوبة.

(سبوتنيك)