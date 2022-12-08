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تكنولوجيا وعلوم

جديد "تليغرام".. يمكنكم تسجيل الدخول برقم مجهول ومن دون "SIM"

Lebanon 24
08-12-2022 | 14:00
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أعلن تطبيق تليغرام عن تحديث جديد لافت، يهدف إلى تعزيز الخصوصية لحماية المستخدمين.


ومن خلال التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الآن تسجيل الدخول للتطبيق من خلال رقم مجهول بتقنية البلوك تشين عبر منصة Fragment ودون الحاجة إلى استخدام شريحة اتصال SIM.
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