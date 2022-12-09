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تكنولوجيا وعلوم

"الطائر الأزرق" يتجسس على مستخدمي 70 ألف موقع

Lebanon 24
09-12-2022 | 02:00
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كشف تقرير حديث أن موقع "تويتر" بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي أكثر من 70 ألف موقع إلكتروني آخر.

وطبقا لتقرير أصدره موقع "أداليتكس" المتخصص في أمن المعلومات، فمن بين هذه المواقع التي يستطيع "تويتر" الحصول على بيانات مستخدميها، مواقع تابعة للحكومة الأميركية، وأخرى لشركات الرعاية الصحية.
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ويحصل "تويتر" على هذه البيانات عبر أداة الإعلان الخاصة به التي تسمى "بيكسل"، حيث يضمنها المعلنون في مواقعهم لتتبع وتحليل واستهداف المستخدمين.
وتوجه هذه الأداة بيانات المستخدمين إلى "تويتر"، التي تشمل عنوان "IP" الخاص بهم، ومعلومات الدفع الإلكتروني وبعض الأنشطة الأخرى على الإنترنت.

وكتب كرزيستوف فراناسيك مؤسس موقع "أداليتكس" في تقرير، إنه عثر على 70772 موقعا تقدم بيانات مستخدميها إلى "تويتر".

وأشار التقرير إلى أن "بعض الكيانات التي تعلن على تويتر قد لا تدرك أنها تشارك بيانات مستخدميها مع الموقع".
ويظهر التقرير أيضا أن العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى تعلن على "تويتر"، مما يشير إلى أن إيلون ماسك مالك الموقع وأيضا صاحب شركة "تسلا" لصناعة السيارات يمكنه الاطلاع على حركة المرور إلى مواقع منافسيه في عالم المركبات.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "صانعي السيارات من بين أكثر المعلنين قلقا من مشاركة البيانات"، وعلى سبيل المثال "تساءلت شركة جنرال موتورز حول ما إذا كانت البيانات التي يحصل عليها تويتر ستتم مشاركتها مع تسلا".
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