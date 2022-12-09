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تكنولوجيا وعلوم

نجاح تشغيل 40 قمرا صناعيا للإنترنت في الفضاء

Lebanon 24
09-12-2022 | 11:00
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نجحت شركة "سبيس إكس" التي يملكها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، في وضع 40 قمرا صناعيا لمنافستها في مجال اتصالات الإنترنت الفضائية شركة "وان ويب" في المدار.
وقالت شركة "وان ويب" عبر تويتر: "تمت المهمة بنجاح".
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(سبوتنيك)
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