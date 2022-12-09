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تكنولوجيا وعلوم

خدمة موسيقية جديدة من "آبل"... ما هي؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 14:00
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كشفت شركة "آبل" الأميركية عن عزمها إطلاق خدمة لموسيقى الكاريوكي، اسمها "أبل ميوزك سينغ"، تتيح العديد من المزايا لمحبي مجاراة الأغنيات، من خلال قائمة تضم ملايين المقاطع الصوتية الشائعة.

وفي إطار سعيها لسدّ الفجوة بينها وبين منصات الموسيقى المنافسة، أعلنت "آبل" عن خدمتها الموسيقية الجديدة التي استغرق تطويرها سنوات عدة، وملايين الدولارات.
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وستتيح الخدمة النقر على أيقونة الميكروفون، التي تظهر بعد استعراض كلمات الأغنية، ومن ثم الغناء مع الملايين من المقاطعِ الصوتية الشائعة.

وتخطط "آبل" لتسليط الضوء على بعض الأغاني الأكثر تميزا من خلال إطلاق أكثَ من 50 قائمة تشغيل مخصصة.

ووفق "آبل" فإن "ميوزك سينغ" لن تقوم بإزالة صوت الأغنية المدعومة بالكامل لاستبدالها، بل ستتيح للمستخدمين ضبط مستوى الصوت، الذي يبدو وكأنه مصدر إزعاجٍ لعشاق غناء الكاريوكي على المنصات المشابهة.

كما ستتيح "آبل" رسوما متحركة تتماشى مع كلمات الأغنية لتجنب ضياعِ مسار الغناء.

ويرى خبراء إن ميزة "آبل ميوزك سينغ" ربما تتفوق على منصة "سبوتيفاي" التي لم تشهد تغييرات منذ فترة.
 
 
 
(سكاي نيوز)
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