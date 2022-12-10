صفحة واتس آب خفية تحصي الرسائل الصادرة والواردة

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يحتوي واتس آب على صفحة مخفية يمكنك التحقق منها لمعرفة كمية الرسائل النصية التي ترسلها باستخدام التطبيق.وتقوم هذه الصفحة بحساب رسائلك على رقم الهاتف الذي تستخدمه على واتساب، وحتى عبر الأجهزة التي تستخدمها، ويصنفها في مجموعتين رسائل صادرة وواردة.ومن السهل جداً التحقق من الميزة ولا تستغرق العملية سوى بضع ثوانٍ. فيما يلي طريقة التحقق من عدد رسائل واتس آب التي قمت بإرسالها واستلامها، بحسب صحيفة الصن البريطانية:- تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من واتس آب على iOS لأجهزة آيفون أو على أندرويد.- الآن قم بتشغيل التطبيق واضغط على الإعدادات في الزاوية.- انقر بعد ذلك على التخزين والبيانات، والذي يقع أسفل الصفحة.- بعد ذلك، ستحتاج إلى البحث عن قسم الشبكة والنقر فوق استخدام الشبكة.- في الجزء العلوي، سترى قسماً يسمى الرسائل. وهناك نوعان من الرسائل: الصادرة والواردة.عبر هذه الصفحة، يمكنك أيضاً معرفة مقدار البيانات التي تم استهلاكها، إضافة إلى تقسيم استخدام الشبكة عبر الوسائط والمكالمات. ومن الممكن أيضاً عرض المدة التي قضيتها في مكالمات واتس آب، إضافة إلى عدد المكالمات الواردة والصادرة التي أجراها حسابك.