أندرويد يسمح بتشغيل البلوتوث والواي فاي في وضع الطيران

Advertisement

تُجري غوغل تغييراً صغيراً ولكنه مفيد على أجهزة أندرويد حيث يمكن للمستخدمين تشغيل البلوتوث والواي فاي في وضع الطيران للهاتف.وإذا قمت بتشغيل واي فاي لأول مرة أثناء تمكين وضع الطائرة، فسترى إشعاراً يفيد بأن واي فاي قيد التشغيل في وضع الطائرة. وإذا واصلت تشغيل واي فاي، فسيظل كذلك في اليوم التالي في الوقت الذي تكون فيه في وضع الطائرة. وإذا نقرت على الإشعار، فسيتم نقلك بعيداً إلى صفحة دعم بعنوان "احتفظ باتصالات أندرويد اللاسلكية قيد التشغيل في وضع الطائرة."وتقول غوغل إنه عند تمكين وضع الطائرة لأول مرة على جهاز أندرويد الخاص بك، يتم إيقاف تشغيل بلوتوث و واي فاي. في السابق، سمحت غوغل للمستخدمين بالحفاظ على بلوتوث قيد التشغيل حتى في وضع الطائرة من أجل منع إغلاق سماعات الأذن أو الساعة الذكية التي تعمل بالبلوتوث عند تشغيل وضع الطائرة. بمعنى آخر، لماذا تفقد القدرة على استخدام الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالبلوتوث لمجرد أنك في وضع الطيران؟والآن، تقدم غوغل نفس الميزة لشبكة واي فاي. وإذا قمت بتشغيل واي فاي أثناء تمكين وضع الطائرة، فسيتذكر هاتفك ذلك وسيبقي واي فاي قيد التشغيل في المرة التالية التي تقوم فيها بتنشيط وضع الطائرة. ومع وجود العديد من شركات الطيران التي تقدم خدمة واي فاي هذه الأيام، زلا يزال بإمكانك الاتصال بإشارة حتى عندما يقوم وضع الطائرة بإغلاق أجهزة الراديو الخلوية الخاصة بك.ولتشغيل وضع الطائرة، انتقل إلى الإعدادات> الشبكة والإنترنت> تشغيل وضع الطائرة أو إيقاف تشغيله. هناك طريقة أخرى لتمكين وضع الطائرة، وهي التمرير لأسفل من أعلى منتصف الشاشة إلى الإعدادات السريعة. اسحب لأسفل مرة أخرى وسترى الزر الذي سيؤدي إلى تشغيل وإيقاف وضع الطائرة.للاتصال بشبكة واي فاي، انتقل إلى الإعدادات> الشبكة والإنترنت> تشغيل واي فاي. حدد شبكة واي فاي الصحيحة من القائمة وستحتاج إلى كتابة كلمة المرور إذا كانت محمية بشبكة واحدة. لتشغيل بلوتوث، انتقل إلى الإعدادات> الأجهزة المتصلة> تفضيلات الاتصال> بلوتوث قم بتشغيل بلوتوث أو إيقاف تشغيله، بحسب موقع فون أرينا.