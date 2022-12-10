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تكنولوجيا وعلوم
أهم أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على الكتابة
Lebanon 24
10-12-2022
|
08:00
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انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها مساعدة المستخدمين في كتابة المقالات، وأبرزها تطبيق تشات جي بي تي ChatGPT.
وقد أوردت صحيفة إنديان إكسبرس مجموعة من الأدوات التي تساعد على الكتابة، على النحو التالي:
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تطبيق Outwrite
إذا كنت قد استخدمت “غرامارلي” من قبل، فسيبدو تطبيق Outwrite مألوفاً تماماً بالنسبة لك. كلتا الأداتين متشابهتان إلى حد كبير من حيث الجوهر، على الرغم من أن Outwrite تركز بشكل أكبر على اقتراح تحسينات الأسلوب على كتابتك. من أكبر مزاياها أنها تجعل الكتابة الصوتية أقل آلية، وذلك بفضل تركيزها على الانسياب والبلاغة.
يغطي Outwrite أيضاً الأساسيات مثل الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية وعلامات الترقيم المفقودة. يمكنك أيضاً التحقق من أصالة المستند الخاص بك من خلال نظام خاص.
تطبيق Jasper
يعد نسخة مصغرة من ChatGPT. تم تدريب أداة الذكاء الاصطناعي هذه على كتابة محتوى أصلي وإبداعي مثل مقالات المدونات ومنشورات الوسائط الاجتماعية ونسخ موقع الويب والمزيد. يمكن للتطبيق أيضاً ابتكار تسميات توضيحية ذكية على إنستغرام، على سبيل المثال. كما يمكنك استخدامه لكتابة نصوص فيديو جذابة. لبدء استخدامه، سيتعين عليك تنزيل إضافة كروم.
تطبيق Zoho Writer
هو معالج نصوص مجاني كامل الميزات، يشبه إلى حد كبير محرر المستندات. ومع ذلك، فإنه يأتي مع مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Zia والذي يحدد الأخطاء النحوية وأخطاء الأسلوب نيابة عنك. يحتوي معالج الكلمات على تطبيق جوال أيضاً، ولكن يبدو أن Zia يقتصر على تطبيق الويب لسطح المكتب حتى الآن. تقترح Zia أيضاً تحسينات لتحسين إمكانية القراءة وحتى تصنيف عملك على هذا الأساس.
تطبيق WriteSonic
كاتب محتوى آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي، يشبه Jasper إلى حد كبير، ولكنه يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة. يمكن أن يساعدك في إنشاء "مدونات ومقالات وإعلانات فيسبوك وإعلانات غوغل وإجابات كوورا ورسائل بريد إلكتروني للمبيعات لزيادة النقرات والتحويلات والمبيعات".
تطبيق Reverso
إذا كان عملك الكتابي يتضمن قدراً كبيراً من الترجمة، فستكون ترجمة Reverso التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مفيدة. وفي الوقت نفسه، يمكنك تفريغ المستندات بتنسيقات مختلفة مثل Word و PDF و PowerPoint و Excel والحصول على مخرجات مترجمة بنفس التنسيق في لمح البصر. تشمل اللغات المدعومة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والعربية والروسية وغيرها الكثير.
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