أهم أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على الكتابة



وقد أوردت صحيفة إنديان إكسبرس مجموعة من الأدوات التي تساعد على الكتابة، على النحو التالي:

Advertisement تطبيق Outwrite انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها مساعدة المستخدمين في كتابة المقالات، وأبرزها تطبيق تشات جي بي تي ChatGPT.وقد أوردت صحيفة إنديان إكسبرس مجموعة من الأدوات التي تساعد على الكتابة، على النحو التالي:



يغطي Outwrite أيضاً الأساسيات مثل الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية وعلامات الترقيم المفقودة. يمكنك أيضاً التحقق من أصالة المستند الخاص بك من خلال نظام خاص.

تطبيق Jasper

يعد نسخة مصغرة من ChatGPT. تم تدريب أداة الذكاء الاصطناعي هذه على كتابة محتوى أصلي وإبداعي مثل مقالات المدونات ومنشورات الوسائط الاجتماعية ونسخ موقع الويب والمزيد. يمكن للتطبيق أيضاً ابتكار تسميات توضيحية ذكية على إنستغرام، على سبيل المثال. كما يمكنك استخدامه لكتابة نصوص فيديو جذابة. لبدء استخدامه، سيتعين عليك تنزيل إضافة كروم.

تطبيق Zoho Writer إذا كنت قد استخدمت “غرامارلي” من قبل، فسيبدو تطبيق Outwrite مألوفاً تماماً بالنسبة لك. كلتا الأداتين متشابهتان إلى حد كبير من حيث الجوهر، على الرغم من أن Outwrite تركز بشكل أكبر على اقتراح تحسينات الأسلوب على كتابتك. من أكبر مزاياها أنها تجعل الكتابة الصوتية أقل آلية، وذلك بفضل تركيزها على الانسياب والبلاغة.يغطي Outwrite أيضاً الأساسيات مثل الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية وعلامات الترقيم المفقودة. يمكنك أيضاً التحقق من أصالة المستند الخاص بك من خلال نظام خاص.يعد نسخة مصغرة من ChatGPT. تم تدريب أداة الذكاء الاصطناعي هذه على كتابة محتوى أصلي وإبداعي مثل مقالات المدونات ومنشورات الوسائط الاجتماعية ونسخ موقع الويب والمزيد. يمكن للتطبيق أيضاً ابتكار تسميات توضيحية ذكية على إنستغرام، على سبيل المثال. كما يمكنك استخدامه لكتابة نصوص فيديو جذابة. لبدء استخدامه، سيتعين عليك تنزيل إضافة كروم.تطبيق Zoho Writer