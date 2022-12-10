تطبيق للصور يجتاح العالم.. ما خطورته؟

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شهد تطبيق تحرير الصور "لينزا أي آي" Lensa AI في الآونة الأخيرة إقبالًا هائلًا بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية Magic Avatar، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور على نحو غير مسبوق.وكانت شركة بريزما لابز Prisma Labs قد أطلقت تطبيق Lensa AI لنظامي أندرويد وآي أو إس منذ عام 2018.وتعمل ميزة الصور الرمزية السحرية الجديدة ضمن التطبيق نفسه، وهي تعالج ما بين 10 إلى 20 صورة شخصية بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر المسمى الانتشار المستقر Stable Diffusion.ويوفر التطبيق هذه العملية من خلال منصة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون AWS. ونظرًا إلى أن الصور تُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي، فإن العملية تستغرق وقتًا طويلًا حتى تنتهي مقارنةً بعمليات التحرير التي توفرها تطبيقات تحرير الصور التقليدية. وقد يستغرق الوقت نحو 40 دقيقة.وبفضل ميزة الصور الرمزية السحرية، حظي تطبيق لينزا خلال شهر تشرين الثاني الماضي وحده بنحو 1.6 مليون عميلة تنزيل. وفي شهر تشرين الأول الماضي، كان عدد مرات التنزيل نحو 220,000، وهذا يعني أن التطبيق حظي بمعدل نمو بلغت نسبته 600 في المئة. والآن وصل إجمالي عدد مرات تنزيل التطبيق إلى 20 مليونًا.وفي مسعى منها لمعالجة مخاوف الخصوصية، تقول شركة بريزما لابز إن صور المستخدمين الشخصية والنموذج ذي الصلة تُحذف نهائيًا من خوادمها فور إنشاء الصور الرمزية السحرية.ويمكن للراغبين في تجربة الصور الرمزية السحرية تنزيل التطبيق من متجر غوغل بلاي لنظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لنظام آي أو إس، ثم فتح التطبيق، ثم الضغط على الزر الأصفر المعنون بعبارة الصور الرمزية السحرية، ثم اختيار من 10 إلى 20 صورة شخصية ثم النقر على متابعة.وبعد اختيار الصور، يطلب التطبيق من المستخدم دفع الرسوم اللازمة لإنشاء الصور الرمزية السحرية، والتي تبدأ من 3.99 دولار أميركي، وذلك حسب العدد المطلوب، الذي يأتي في ثلاثة خيارات، وهي: 50 صورة، أو 100 صورة، أو 200 صورة. وبناءً على عدد الصور المختار تبدأ عملية المعالجة التي تستغرق من 20 إلى 40 دقيقة.يُشار إلى أننا شهدنا في الآونة الأخيرة طفرة في عدد الخدمات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل: ChatGPT، و Dall-E.وكانت شركة OpenAI قد أطلقت حديثًا روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT، الذي شهد انتشارًا مذهلًا، وقبل ذلك أطلقت الشركة Dall-E، وهي أداة لإنشاء صورة من وصف نصي.