عند التبديل إلى "ماك".. هذا ما على مستخدمي "ويندوز" معرفته

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ينبغي على مستخدمي أجهزة "ويندوز" الراغبين في الانتقال إلى أجهزة "ماك" بطريقة سهلة وسلسة، اتباع إعداد بسيط يسهل التعامل مع هذا التغيير دون الشعور بالارتباك.وإذا كنت قد اعتدت لسنوات على الوصول إلى الزاوية السفلية اليسرى من لوحة المفاتيح لمفتاح التحكم من أجل تحديد الكل (Ctrl + A ) أو النسخ (Ctrl + C ) أو اللصق ( Ctrl + V ) والقيام بجميع الاختصارات المفيدة الأخرى المستندة إلى "ويندوز"، فلا شك أن ستشعر ببعض الارتباك عند العمل على لوحة مفاتيح جهاز "ماك".ولحسن الحظ، يمكنك إعادة تعيين لوحة مفاتيح "آبل" بحيث يعمل مفتاح Globe، الذي يقع في مكان وجود مفتاح التحكم عادةً في تخطيط ويندوز كمفتاح Command.كيفية إعادة تعيين مفتاح Globe ليعمل كمفتاح Command- افتح إعدادات لوحة المفاتيحلنبدأ بتشغيل بحث Spotlight (النقر فوق العدسة المكبرة في الجزء العلوي الأيمن من شريط الحالة) والبحث عن "لوحة المفاتيح". اضغط على رجوع وستفتح إعدادات لوحة المفاتيح، مما يوفر لك عدداً كبيراً من الخيارات القابلة للتعديل.يمكنك أيضاً الوصول إلى هذه القائمة بالنقر فوق رمز آبل في الجزء العلوي الأيسر من شريط الحالة> تفضيلات النظام> ثم لوحة المفاتيح.- فتح مفاتيح التعديلفي الجزء السفلي الأيمن من إعدادات لوحة المفاتيح، يجب أن يكون هناك زر يسمى "مفاتيح التعديل ". حيث يمكنك إعادة تعيين وتعديل ما يمكن أن يفعله كل مفتاح على يسار شريط المسافة، مثل تغيير مفتاح Globe لتشغيل إجراء الأمر بدلاً من ذلك.- أعد تعيين مفتاح Globe إلى Commandتأكد من تحديد "لوحة مفاتيح آبل الداخلية / لوحة التتبع" في القائمة العلوية ثم قم بتعيين إجراء مفتاح Globe إلى Command.ملاحظة: يوجد "مفتاح التحكم" على لوحة مفاتيح نظام التشغيل Mac ولكنه لا يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها نظام التشغيل Windows. مفتاح الأوامر هو البديل المباشر.من منظور مستخدم "ويندوز"، فإن القدرة على الوصول إلى اختصارات لوحة المفاتيح المعتادة - أي تلك التي يستخدمها عشرات المرات في اليوم - دون البحث عن المجموعة الصحيحة من المفاتيح يجعل العمل أكثر سهولة ويزيد من الإنتاجية، من دون الحاجة إلى التعود على مجموعة جديدة من المفاتيح.