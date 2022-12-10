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تكنولوجيا وعلوم

لماذا يجب أن تطمس صورة منزلك على خرائط "غوغل"؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 16:00
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دخل عملاق محركات البحث "غوغل" في كل مناحي حياتنا، سواء أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا، ويبدو أن "غوغل" اقترب أكثر منا عبر خرائطه.\
ويستعمل الأشخاص خرائط "غوغل" من أجل سلوك الطريق الصحيحة التي تقودنا إلى وجهاتنا، وتفحص معالم المدن بشكل ثلاثي الأبعاد، وتساعدنا في قراءة التعليقات التي يتركها الآخرون عن المطاعم والفنادق وغيرها من الخدمات.
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لكن هناك ميزة دون غيرها في هذه الخرائط قد تثير مشكلة خصوصية، بسب موقع "cnet" التقني.
 
ويقول الموقع إن خدمة "Street View" المرتبطة بخرائط غوغل التي تتيح بعد وضع أي عنوان فيها، كيف يبدو مؤخرا بالصور، سواء أكان العنوان منزلا أم منشأة، أمر خطير.
 
ويضيف أن هذه الصور تسهل على المجرمين التخطيط لعمليات السرقة داخل المنزل أو المنشأة.

 ويعتبر أن وضع الصور على هذا الموقع خدمة مجانية يسديها صاحب المنزل للمجرمين، إذ يمكنهم تفحص المنزل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الاقتراب منه، والبحث عن كاميرات المراقبة، وربما العثور على نافذة محتملة لتنفيذ السرقة.
 
ولحسن الحظ، هناك وسيلة سهلة من أجل طمس صورة المنزل على خرائط "غوغل"، تقوم أولا على إدخال العنوان المنزل في شريط البحث، حيث ستظهر الصور على اليسار وعليك النقر عليها، حتى سيظهر لك الصور بتقنية 360 درجة، التي تتيح عرضا من كل الزوايا للمنزل.
وسيكون بوسع المستخدم طمس ملامح المنزل أو رقم لوحة السيارة او شيء آخر يظهر داخل المربع الأحمر الحدود في خدمة "Street View"، وذلك بالطبع بعد النقر على خدمة "report a problem" في أسفل الصفحة، لكن يطلب منك تحديد السبب وراء ذلك وترك البريد الإلكتروني للتواصل مع "غوغل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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