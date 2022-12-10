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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تحمي أجهزة أندرويد بتحديث أمني جديد.. ما هو؟
Lebanon 24
10-12-2022
|
23:00
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أعلنت غوغل عن إطلاق تحديث شهر ديسمبر الأمني لأجهزة أندرويد، والذي وفر حماية أكبر وميزات أوسع للهواتف.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها غوغل فإن التحديث الجديد عالج العديد من الثغرات الأمنية التي كانت موجودة في إصدارات أندرويد التي طرحت في العامين الماضيين، ومن أبرز تلك الثغرات كانت: "CVE-2022-20411"، و" CVE-2022-20498"، و" CVE-2022-20473"، و"CVE-2022-20472".
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وأشارت غوغل إلى أنها عالجت أكثر من 80 ثغرة برمجية مع التحديث الجديد، بعض هذه الثغرات كان يمكن استغلالها لتنفيذ هجمات برمجية وسرقة بيانات الهواتف أو الحواسب اللوحية.
ومنحت وغوغل هواتف Pixel 7 و7 Pro أيضا ميزات VPN من Google One لتوفير خصوصية أكبر لبيانات استخدام الإنترنت، كما حصلت تلك الهواتف على تقنيات جديدة لتقييم الوضع الصحي للمستخدم.
ومنحت غوغل هواتفها الحديثة أيضا بعض الميزات الإضافية مثل ميزة البحث الموحد في Pixel Launcher، وميزة "الصوت المكاني"، وحسّنت في تلك الأجهزة ميزات المساعدات الصوتية.
وزودت غوغل أجهزة أندرويد بواجهات عرض تفاعلية جديدة، كما أضافت لغات جديدة إلى لوحات المفاتيح الرقمية، وأضافت تقنيات جديدة إلى ميزات "الترجمة الفورية" التي تقدمها لأجهزة أندرويد.
المصدر:
روسيا اليوم
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