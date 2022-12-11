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تكنولوجيا وعلوم

اليابان تستعد لإطلاق "الأرنب الأبيض" إلى القمر

Lebanon 24
11-12-2022 | 02:00
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من المتوقع أن تطلق اليابان أول مركبة فضاء إلى القمر من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

ومن المقرر أن تطلق شركة آي سبيس اليابانية الخاصة الناشئة المركبة هاكوتو-آر من كيب كنافيرال بعد تأجيلها مرتين.
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ويشير اسم هاكوتو إلى الأرنب الأبيض الذي يعيش على القمر في التراث الشعبي الياباني.

والعام المقبل هو عام الأرنب في التقويم الآسيوي، ومن المتوقع أن تهبط المركبة، التي تم تجميعها في ألمانيا، على سطح القمر في أواخر نيسان.

وتهدف مركبة شركة آي سبيس إلى وضع قمر صناعي صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" في مدار حول القمر للبحث عن رواسب المياه قبل أن تهبط في فوهة أطلس.

وستنشر مركبة الهبوط إم1 المستكشف راشد رباعي العجلات الذي تصنعه الإمارات ومسبارين آليين وجهاز بعجلتين بحجم كرة البيسبول من وكالة الفضاء اليابانية.

وتمكنت وكالات الفضاء الوطنية بالولايات المتحدة وروسيا والصين من الهبوط على سطح القمر خلال الخمسين عاما الماضية ولكن لم تفعل أي شركة ذلك.

وسيكون نجاح المهمة أيضا علامة فارقة في التعاون الفضائي بين اليابان والولايات المتحدة في وقت أصبحت فيه الصين تنافس بشكل متزايد في مجال الفضاء ولم يعد استخدام الصواريخ الروسية في إطلاق مركبات الفضاء متاحا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكشف الملياردير يوساكو مايزاوا الجمعة عن أفراد الطاقم الثمانية الذي يأمل في القيام بالرحلة إلى القمر في أقرب وقت في العام المقبل.
المصدر: الحدث
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