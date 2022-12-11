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تكنولوجيا وعلوم

إجراء من "تويتر" يستهدف مستخدمي هواتف "آيفون"!

Lebanon 24
11-12-2022 | 05:00
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أعلنت شركة "تويتر" عزمها إعادة إطلاق نسخة جديدة من خدمة الاشتراك الخاصة بها "تويتر الأزرق" بسعر أعلى لمستخدمي هواتف "أبل".

وقالت الشركة في تغريدة لها إنه يمكن للمستخدمين الاشتراك في الخدمة التي تم تجديدها والتي ستسمح بتعديل التغريدات، وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، والحصول على علامة اختيار زرقاء للتحقق من حساب البريد، مقابل 8 دولارات شهريا عبر الويب، ولكن مقابل 11 دولارا شهريا من خلال "Apple iOS".
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ولم تشرح شركة "تويتر" سبب فرض رسوم على مستخدمي "أبل" أكثر من الآخرين على الويب، ولكن كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن الشركة كانت تبحث عن طرق لتعويض الرسوم المفروضة عليها في متجر التطبيقات.

وأطلقت شركة "تويتر" في البداية "تويتر الأزرق" في أوائل تشرين الثاني قبل إيقافه مؤقتا مع انتشار الحسابات المزيفة. ثم كان من المقرر إطلاقه مرة أخرى في 29 من الشهر عينه، ولكن تم تأجيله.
المصدر: روسيا اليوم
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