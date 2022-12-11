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تكنولوجيا وعلوم

لعبة فيديو فرنسية تفوز بجائزة عالمية

Lebanon 24
11-12-2022 | 14:00
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فازت لعبة الفيديو "ستراي" (Stray) الفرنسية، بجائزة أفضل لعبة ذات إنتاج مستقل في احتفال توزيع جوائز "غايم أووردز" (Game Awards) الذي أقيم، الخميس، في لوس أنجلوس.

واللعبة التي أنتجتها شركة "بلو تويلف" في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا، عبارة عن قط زقاق يجول في مدينة تحت الأرض تسكنها "روبوتات" بشرية الشكل ومخلوقات غريبة، وينبغي عليه باستخدام طائرة مسيّرة أن يحل سلسلة من الألغاز للعودة إلى السطح.
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وتتوافر اللعبة بنسخ مخصصة لأجهزة "بلاي ستيشن" وعلى منصة "ستيم".

وتسلّم منتجو "ستراي" جائزة "أفضل لعبة مستقلة أولى" من الممثلة جيسيكا هينويك خلال الاحتفال الذي شهده مسرح "مايكروسوفت" في لوس أنجلوس. ثم تلقى المنتجون جائزة  "أفضل لعبة مستقلة".

ولم تكتف "ستراي" باستقطاب عدد كبير من اللاعبين البشر، بل أثارت أيضاً إعجاب القطط، ووصل عدد متابعي حساب "قطط تشاهد ستراي" (Cats Watching Stray) وهي صفحة ترصد ردود الفعل الأكثر غرابة للقطط التي تراقب مغامرات القط البطل، على شبكة "تويتر" إلى 36 ألفاً. 
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