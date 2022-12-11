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تكنولوجيا وعلوم

"سبيس إكس" تطلق بعثة إلى القمر تضم مسبارا إماراتيا

Lebanon 24
11-12-2022 | 11:00
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أطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية بعثة خاصة إلى القمر، اليوم الأحد، تضم مركبة إنزال تابعة لشركة يابانية، وأول مسبار إماراتي من نوعه.
 
والخميس الماضي، أطلقت الشركة المملوكة لإيلون ماسك، 40 قمرا اصطناعيا من شبكة الاتصالات البريطانية "ون ويب" إلى المدار.
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وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" بأن صاروخ "فالكون 9" المملوك لشركة "سبيس إكس"، حمل الأقمار الصناعية من مركز كنيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في فلوريدا.

وانفصلت المرحلة الأولى من "فالكون 9" ثم عادت إلى الأرض للهبوط على منصة تتبع سبيس إكس بقاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية، بينما استمرت المرحلة العليا للصاروخ في حمل أقمار "ون ويب" إلى المدار.

وإطلاق الأقمار الاصطناعية جزء من خطة "ون ويب" لبناء مجموعة من النطاق العريض من 648 قمرا اصطناعيا في مدار منخفض لكوكب الأرض، وهي تشبه نوعا ما أقمار ستارلينك الاصطناعية الخاصة بسبيس إكس.
 
(روسيا اليوم) 

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