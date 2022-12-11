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تكنولوجيا وعلوم

"واتسآب" يهدد بوقف خدماته في هذا البلد.. فما السبب؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 08:00
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هدد تطبيق "واتسآب" بوقف خدماته في بريطانيا بعد أن أعلنت السلطات هناك رغبتها في تبسيط وصول الشرطة ووكالات الاستخبارات إلى تطبيق الرسائل هذا.

ويدرس في الوقت الحالي البرلمان البريطاني مشروع قانون أمان الإنترنت، والذي يقترح إرسال إشعارات إلى مزودي الخدمة ومطالبتهم بإزالة التشفير من طرف إلى طرف.
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وقال مدير تطبيق "واتسآب" التابع لشركة "ميتا"، ويل كاثكارت، إن الشركة تعارض خفض أمان المستخدم.

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "تلغراف": "الحقيقة الصعبة هي أننا نقدم منتجا عالميا. سيكون القرار صعبا للغاية بالنسبة لنا لإجراء تغيير من شأنه أن يؤدي إلى جعل 100% من مستخدمينا أقل أمانا".
 
(روسيا اليوم) 
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