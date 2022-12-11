بعد شهر من إيقافها.. "تويتر بلو" تعود بأسعار جديدة

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تستعد منصة تويتر الاجتماعية إلى إعادة فتح أبواب خدمتها المدفوعة "تويتر بلو"، الاثنين، حيث ستأتي الخدمة بأسعار جديدة، فالمشترك في الخدمة عبر التطبيق على هواتف آيفون سيدفع 11 دولاراً، بينما من سيقوم بالاشتراك في الخدمة عبر الويب سيدفع 8 دولارات فقط.ويأتي الاختلاف في التسعير بين الدفع عبر الويب وعبر هواتف آيفون من نسبة الـ 30% التي تقتطعها أبل من كل عملية دفع تحدث مباشرة عبر التطبيقات المُحملة من متجرها للتطبيقات "آب ستور"، وبالتالي تتمكن تويتر من الحفاظ على قيمة عوائدها كاملة، بينما المستخدمون سيتمكنون من تقليل التكلفة التي يتحملونها باختيارهم الدفع عبر موقع تويتر مباشرة.