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تكنولوجيا وعلوم

بعد شهر من إيقافها.. "تويتر بلو" تعود بأسعار جديدة

Lebanon 24
11-12-2022 | 16:00
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تستعد منصة تويتر الاجتماعية إلى إعادة فتح أبواب خدمتها المدفوعة "تويتر بلو"، الاثنين، حيث ستأتي الخدمة بأسعار جديدة، فالمشترك في الخدمة عبر التطبيق على هواتف آيفون سيدفع 11 دولاراً، بينما من سيقوم بالاشتراك في الخدمة عبر الويب سيدفع 8 دولارات فقط.
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ويأتي الاختلاف في التسعير بين الدفع عبر الويب وعبر هواتف آيفون من نسبة الـ 30% التي تقتطعها أبل من كل عملية دفع تحدث مباشرة عبر التطبيقات المُحملة من متجرها للتطبيقات "آب ستور"، وبالتالي تتمكن تويتر من الحفاظ على قيمة عوائدها كاملة، بينما المستخدمون سيتمكنون من تقليل التكلفة التي يتحملونها باختيارهم الدفع عبر موقع تويتر مباشرة.
تأتي إتاحة الاشتراك في "تويتر بلو" من جديد بعد شهر واحد من إيقافه، جراء فوضى الحسابات الموثقة التي انتحلت صفة شخصيات عامة وسياسيين ورياضيين، بل وصل الأمر إلى انتحال صفة بعض الشركات مما أدى لانتشار شائعات ومعلومات مغلوطة.
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