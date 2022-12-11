21
o
بيروت
18
o
طرابلس
-1
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-1
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزات جديدة لـ "تيليغرام" يتفوق بها على واتساب
Lebanon 24
11-12-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرح تطبيق المراسلة الفورية تيليغرام مجموعة من الميزات الجديدة التي يمنح بعضها للتطبيق، تفوقاً على العديد من تطبيقات المراسلة الأخرى وخاصة واتساب.
فيما يلي أهم الميزات المهمة الجديدة التي تم طرحها على تيليغرام، وفق ما أورد موقع “إن غادجيتس” الإلكتروني:
Advertisement
لا حاجة لبطاقة SIM للتسجيل في تيليغرام
يتيح تيليغرام للمستخدمين خيار تسجيل الدخول بدون بطاقة SIM، وقالت الشركة في منشور بالمدونة: "يمكنك الحصول على حساب تيليغرام بدون بطاقة SIM وتسجيل الدخول باستخدام أرقام مجهولة مدعومة من blockchain ومتاحة على منصة Fragment".
سهولة حذف الدردشات
سيكون لدى المستخدمين الآن خيار ضبط مؤقت الحذف التلقائي العام لإزالة الرسائل تلقائياً في جميع الدردشات الجديدة. وبحسب الشركة، سيتم تطبيق المؤقت تلقائياً على جميع محادثاتك الجديدة مع المستخدمين، بغض النظر عمن يبدأها، وعلى جميع المجموعات الجديدة التي تنشئها.
ميزة الموضوعات في المجموعات تحصل على ميزات جديدة
تقول تيليغرام أن ميزة "الموضوعات" متاحة الآن لمجموعات تضم 100 عضو أو أكثر. علاوة على ذلك، يمكن للمجموعات الآن أن تحتوي على ما يصل إلى 5 موضوعات مثبتة، ويدعم كل موضوع عدداً غير محدود من الرسائل المثبتة.
وضع جديد لمكافحة البريد العشوائي والاحتيال
يمكن لمديري المجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو اختيار ضمان أمان المستخدم وخصوصيته من خلال تشغيل الوضع الدفاعي الجديد لمرشحات البريد العشوائي الآلية.
رموز QR المؤقتة
يمكن للمستخدمين الآن إنشاء رمز QR مؤقت إذا لم يكن لديك اسم مستخدم ولا تريد الكشف عن رقم هاتفك للآخرين. سيسمح مسح الرمز للأشخاص بإضافتك على الفور كجهة اتصال دون معرفة رقم هاتفك.
البحث عن الرموز التعبيرية على نظام iOS
يمكن لمستخدمي تيليغرام على أجهزة آيفون استخدام بحث إيموجي الذي كان متاحاً بالفعل على أندرويد باستخدام كلمات رئيسية بلغات متعددة للعثور على الرموز التعبيرية المثالية، بما في ذلك تلك الموجودة في الحزم المخصصة.
التحقق من مساحة التخزين التفصيلية لمستخدمي أندرويد
أعادت تيليغرام تصميم صفحة استخدام التخزين على أندرويد وهي تُظهر الآن مقدار المساحة التي تستخدمها كل دردشة على جهازك.
المزيد من الرموز التعبيرية المخصصة
أضاف تيليغرام 10 حزم رموز تعبيرية مخصصة أخرى. وهي متاحة لمستخدمي تيليغرام بريميوم فقط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
13:52 | 2022-12-11
11/12/2022 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
13:23 | 2022-12-11
11/12/2022 01:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
02:30 | 2022-12-11
11/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
05:20 | 2022-12-11
11/12/2022 05:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-11
11/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:41 | 2022-12-12
انتبهوا... الهواتف الذكية لن تدعنا نعيش بسلام
16:00 | 2022-12-11
بعد شهر من إيقافها.. "تويتر بلو" تعود بأسعار جديدة
14:00 | 2022-12-11
لعبة فيديو فرنسية تفوز بجائزة عالمية
11:00 | 2022-12-11
"سبيس إكس" تطلق بعثة إلى القمر تضم مسبارا إماراتيا
08:00 | 2022-12-11
"واتسآب" يهدد بوقف خدماته في هذا البلد.. فما السبب؟
05:00 | 2022-12-11
إجراء من "تويتر" يستهدف مستخدمي هواتف "آيفون"!
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
12/12/2022 08:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
12/12/2022 08:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
12/12/2022 08:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact