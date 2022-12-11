ميزات جديدة لـ "تيليغرام" يتفوق بها على واتساب

طرح تطبيق المراسلة الفورية تيليغرام مجموعة من الميزات الجديدة التي يمنح بعضها للتطبيق، تفوقاً على العديد من تطبيقات المراسلة الأخرى وخاصة واتساب.فيما يلي أهم الميزات المهمة الجديدة التي تم طرحها على تيليغرام، وفق ما أورد موقع “إن غادجيتس” الإلكتروني:

يتيح تيليغرام للمستخدمين خيار تسجيل الدخول بدون بطاقة SIM، وقالت الشركة في منشور بالمدونة: "يمكنك الحصول على حساب تيليغرام بدون بطاقة SIM وتسجيل الدخول باستخدام أرقام مجهولة مدعومة من blockchain ومتاحة على منصة Fragment".

سهولة حذف الدردشات

تقول تيليغرام أن ميزة "الموضوعات" متاحة الآن لمجموعات تضم 100 عضو أو أكثر. علاوة على ذلك، يمكن للمجموعات الآن أن تحتوي على ما يصل إلى 5 موضوعات مثبتة، ويدعم كل موضوع عدداً غير محدود من الرسائل المثبتة.

وضع جديد لمكافحة البريد العشوائي والاحتيال



رموز QR المؤقتة

يمكن للمستخدمين الآن إنشاء رمز QR مؤقت إذا لم يكن لديك اسم مستخدم ولا تريد الكشف عن رقم هاتفك للآخرين. سيسمح مسح الرمز للأشخاص بإضافتك على الفور كجهة اتصال دون معرفة رقم هاتفك.

البحث عن الرموز التعبيرية على نظام iOS

التحقق من مساحة التخزين التفصيلية لمستخدمي أندرويد



أعادت تيليغرام تصميم صفحة استخدام التخزين على أندرويد وهي تُظهر الآن مقدار المساحة التي تستخدمها كل دردشة على جهازك.

المزيد من الرموز التعبيرية المخصصة



أضاف تيليغرام 10 حزم رموز تعبيرية مخصصة أخرى. وهي متاحة لمستخدمي تيليغرام بريميوم فقط. يمكن لمستخدمي تيليغرام على أجهزة آيفون استخدام بحث إيموجي الذي كان متاحاً بالفعل على أندرويد باستخدام كلمات رئيسية بلغات متعددة للعثور على الرموز التعبيرية المثالية، بما في ذلك تلك الموجودة في الحزم المخصصة.أعادت تيليغرام تصميم صفحة استخدام التخزين على أندرويد وهي تُظهر الآن مقدار المساحة التي تستخدمها كل دردشة على جهازك.أضاف تيليغرام 10 حزم رموز تعبيرية مخصصة أخرى. وهي متاحة لمستخدمي تيليغرام بريميوم فقط. يمكن لمديري المجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو اختيار ضمان أمان المستخدم وخصوصيته من خلال تشغيل الوضع الدفاعي الجديد لمرشحات البريد العشوائي الآلية.

سيكون لدى المستخدمين الآن خيار ضبط مؤقت الحذف التلقائي العام لإزالة الرسائل تلقائياً في جميع الدردشات الجديدة. وبحسب الشركة، سيتم تطبيق المؤقت تلقائياً على جميع محادثاتك الجديدة مع المستخدمين، بغض النظر عمن يبدأها، وعلى جميع المجموعات الجديدة التي تنشئها.