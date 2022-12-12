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تكنولوجيا وعلوم
بدلات جديدة من "ناسا" لرواد الفضاء
Lebanon 24
12-12-2022
|
08:00
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أعلنت وكالة "ناسا" أنها تعمل على مشروع تطوير بدلات جديدة لرواد الفضاء الذين سيتواجدون على متن المحطة الفضائية الدولية مستقبلا.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوكالة: "وقعت وكالة ناسا عقدا مع شركة Collins Aerospace لتطوير بدلات فضائية من جيل جديد، ستستخدم في عمليات الخروج إلى الفضاء المفتوح، ومخصصة لرواد المحطة الفضائية الدولية".
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وتبعا للبيان فإن "قيمة العقد الموقع بلغت 97.2 مليون دولار، وتتوقع ناسا أن تقدم Collins Aerospace نسخة جاهزة من هذه البدلات لاختبارها في يناير 2024، كما يفترض أن يستمر العمل بالعقد الموقع بين ناسا والشركة حتى أبريل 2026".
و تخطط Collins Aerospace لجعل البدلات الجديدة أخف وزنا من البدلات الفضائية التي تستخدم حاليا، لتكون حركة الرواد فيها أسهل، فالبدلات الفضائية المستعملة الآن لعمليات الخروج إلى الفضاء المفتوح تزن أكثر من 30 كلغ، وتثير قلق الخبراء حول وضع رواد الفضاء أثناء ارتدائهم لها.
وفي آذار الفائت اضطرت وكالة "ناسا" إلى تعليق عمليات خروج روادها من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح لمدة ستة أشهر، بسبب أنه تم تسجيل ارتفاع منسوب الرطوبة في بدلة الفضاء الأميركية لرائد الفضاء الأوروبي ماتياس مورير بعد العمل خارج محطة الفضاء الدولية، وبناء على نتائج الفحص توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن الرطوبة الزائدة كانت بسبب خلل في إعدادات التبريد في البدلة التي كان يرتديها أثناء المهمة، وفي تشرين اول الماضي أعطت ناسا الضوء الأخضر من جديد لخروج روادها في مهمات الفضاء المفتوح.
المصدر:
روسيا اليوم
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