إقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "شيفروليه" الجديدة

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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن سيارة Aveo الجديدة التي ستطلقها شيفروليه لتكون مركبة شبابية عملية واقتصادية بنفس الوقت.وتظهر الصور المسربة أن السيارة الجديدة تختلف بشكل كبير عن سيارات Aveo السابقة من حيث التصميم، وستأتي بهيكل هاتشباك متوسط الحجم مجهّز بجنح هوائي على مؤخرته لزيادة الثبات على السرعات العالية.وستحصل Aveo المنتظرة على مصابيح تعمل بالهالوجين ومصابيح LED، كما ستجهّز بعجلات بمقاس 15 إنشا.وتبعا للتسريبات فإن واجهة القيادة فيها ستجهز بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية في منتصف الواجهة للتحكم بأنظمة تحديد المواقع وأنظمة المولتيمديا، كما ستزود السيارة بست وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.وستجهّز السيارة بنظام ABS للمكابح، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرا وخلفية.