روبوت يعزف على مجموعة طبول دون أي خطأ (فيديو)

قدمت شركة الإلكترونيات الصينية "شياومي" (Xiaomi) روبوت "سايبر ون" (CyberOne) في آب الماضي، وشاركت مؤخرا مقطع فيديو جديدا له وهو يعزف على الطبول. وعلى الرغم من أن الإيقاع بطيء في الوقت الحالي، فإن المميز أنه يمكن أن يحافظ على الإيقاع بشكل مناسب.

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إنه قادر على تنسيق مجموعة متنوعة من الحركات المعقدة بدقة، مثل ضرب أعواد الطبل معًا، والنقر على الصنج، واستخدام دواسة القدم، واستخدام مجموعة من 4 طبول لإنتاج مجموعة متنوعة من الأصوات.







كيف تعلم سايبر ون القيام بذلك؟

يستخدم هذا الروبوت ملفا بصيغة "ميدي" (MIDI) كمدخل لتعلم الإيقاع، والذي يمكن للروبوت فك تشفيره وتحويله لدقات على الطبل، وفقًا لما ذكرته "آي إي إي إي سبيكترم" (IEEE Spectrum).

بعد ذلك، يقوم الروبوت ببناء متواليات بطول الأغنية لمسارات متزامنة لكامل جسم المعزوفة، وهو أمر يمثل تحديًا لأن المؤثرات النهائية يجب أن تضمن تشغيل الطبول بدقة وفق الإيقاع. حتى عندما تتحرك ذهابًا وإيابًا عبر مجموعة الطبول، يعمل سايبر ون بشكل جيد.

وقال زيو رين كبير مهندسي الأجهزة في "شياومي ربوتكس لاب" (Xiaomi Robotics Lab) لآي إي إي إي سبيكترم "بعد الإصدار الرسمي لشياومي سايبر ون يوم 11 آب الماضي، تلقينا الكثير من التعليقات من الجمهور الذي لم يكن لديه خلفية في مجال الروبوتات. وأوضحوا أنهم مهتمون أكثر برؤية الروبوتات التي تعمل أشياء لا يستطيع البشر القيام بها بسهولة. وبصراحة، من الصعب جدًا العثور على مثل هذه السيناريوهات، لأننا نعلم أن النموذج الأولي الأول من سايبر ون يتخلف كثيرًا عن البشر".