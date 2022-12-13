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تكنولوجيا وعلوم

ما هي ميزات ساعة "OnePlus"؟

Lebanon 24
13-12-2022 | 16:00
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من بين أبرز الساعات الذكية التي أعلن عنها هذه السنة جاءت ساعة OnePlus الجديدة، التي حصلت على مواصفات جيدة وسعر منافس جدا.

وقد حصلت هذه الساعة على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وزنه 52 غ، ومحمي بإطار من المعدن وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
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أما شاشتها اللمسية فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 1.78 بوصة، ودقة عرضها (368/448) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا، ودعمت الشاشة بزر دوار مثبت على جانب هيكل الساعة لتسهيل التحكم السريع بالتطبيقات.

وتعمل الساعة بنظام AMOLED الذي يتوافق مع معظم أنواع الهواتف والاجهزة الذكية، كما جهّزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية ومعدلات نوم المستخدم.

ورغم سعرها المنافس حصلت هذه الساعة على تقنيات Bluetooth 5.2 التي تؤمن اقترانا لاسلكيا سريعا مع الأجهزة الإلكترونية، وعلى أنظمة لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 230 ميلي أمبير، وستطرح بلونين أساسيين هما الأزرق والأسود.
 
 
(روسيا اليوم)
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