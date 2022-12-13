قمر صناعي ضخم يُهدّد علم الفلك

أصدر الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) تحذيرًا بشأن القمر الصناعي الضخم الذي تم إطلاقه مؤخرًا تحت مسمى BlueWalker 3.

وذكر موقع "new-science" المتخصص بالأخبار العلمية أن قلق الاتحاد الفلكي الدولي يزداد مع الأيام بعد إعلان الشركة المشغلة للقمر الصناعي عن اعتزامها نشر ما لا يقل عن 100 جهاز من هذا الطراز في المستقبل.

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وقام صاروخ "سبيس إكس فالكوم 9" بنقل هذا القمر الصناعي من طراز "BlueWalker 3" إلى الفضاء مع مجموعة من أقمار ستارلينك الصناعية خلال شهر أيلول الماضي.

وتعرض المشروع لانتقادات من قبل بعض الباحثين بسبب تأثيره المحتمل على العوامل الفلكية، حيث يؤكد التقرير مخاوف الاتحاد الفلكي الدولي.

ويعتبر القمر الصناعي BlueWalker 3 أنه قادر على خلق تداخل مرئي يمكن أن يعيق بشكل خطير التقدم في فهم الكون.

وأصدر علماء الفلك سلسلة من الصور التي التقطتها المراصد حول العالم تظهر عدة فروقات بيضاء تظهر في السماء ويمكن أن تتسبب إشارات الهاتف المحمول من أقمار الاتصالات حدوث تداخل كبير في التلسكوبات الراديوية.

(سبوتنيك)