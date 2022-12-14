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تكنولوجيا وعلوم

المستكشف "راشد" أرسل أوّل رسالة... متى يصل إلى المريخ؟

Lebanon 24
14-12-2022 | 23:00
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قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن المستكشف "راشد" وجه أول رسالة إلى مركز الفضاء في دبي، وذلك بعد 3 أيام على انطلاقه إلى القمر، مؤكدا أن جميع الأجهزة في المستكشف تعمل بشكل سليم.
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وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " من على بعد 440 ألف كيلومتر من سطح الأرض .. أرسل المستكشف راشد قبل قليل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج".

وأضاف: "جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل بشكل سليم.. وبدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة باذن الله".

وكان المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" انطلق نحو القمر، الأحد الماضي، في رحلة تستغرق 5 أشهر.

ومن المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" على سطح القمر، في نيسان 2023.

ويحمل المستكشف "راشد"، مركبة الهبوط اليابانية "هاكوتو- آر"، على متن صاروخ الإطلاق "سبيس إكس فالكون تسعة".

وبهذا، تسجل الإمارات إنجازا جديدا في قطاع الفضاء، كونها المهمة الأولى عربيا والرابعة عالميا.

وتبلغ مدة المهمة العلمية يوما قمريا واحدا، أي ما يعادل 14 يوما من مثيلاتها على كوكب الأرض، وستأخذ المركبة الفضائية طريقا منخفض الطاقة إلى القمر، بدلا من الاقتراب المباشر.
 
 
 
(سكاي نيوز)
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