Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

طلاء "ذهبي" يمنع تشكّل الضباب على النظارات!

Lebanon 24
15-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1020140-638066841695131507.jpg
Doc-P-1020140-638066841695131507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أولئك الذين يرتدون النظارات خلال فصل الشتاء يبلغون بشكل مستمر عن انزعاجهم من الضباب الذي يكسو زجاج النظارت ويحجب عنهم الرؤية.

ولذلك، طور فريق من الباحثين طلاء يمكن أن يجعل هذا الإزعاج شيئا من الماضي، وهو عبارة عن طبقة شفافة فائقة النحافة مصنوعة من الذهب، وقادرة على تحويل ضوء الشمس إلى حرارة، وتسخين سطح الزجاج بما يصل إلى 8 درجات مئوية (14.4 فهرنهايت) ومنع تكثّف البخار الضبابي.
Advertisement


ويقول الباحثون إن هذا أفضل من طرق مكافحة الضباب التقليدية، التي تغطي الأسطح بجزيئات تجذب الماء، ما يؤدي إلى انتشار التكثّف على الزجاجات بالتساوي.

ويتم وضع كميات صغيرة للغاية من الذهب بين طبقتين من أكسيد التيتانيوم ما يعزز تأثير التسخين.

وعندما ينتشر الطلاء على كل الزجاج، فإنه يساعد على امتصاص الأشعة تحت الحمراء من الشمس، ما يعني أنه يمكن أن يسخن الزجاج بلطف حتى 8 درجات مئوية ويمنع تكون الندى من الضباب المكثف (تحول المادة من غاز إلى سائل).


ويبلغ سمك الطلاء 10 نانومتر فقط - أرق 12 مرة من ورقة الذهب الشائعة - وخلال النهار لا يتطلب أي مصدر إضافي للطاقة للعمل.

وقال الباحثون إن من المحتمل أيضا استخدامه للزجاج الأمامي للسيارات، وهو شفاف تماما.

وأضافوا: رغم أن الذهب باهظ الثمن، فإن الطلاء يتطلب القليل جدا منه بحيث تظل تكاليف المواد منخفضة.
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-12-14
16:00 | 2022-12-14
14:00 | 2022-12-14
11:00 | 2022-12-14
08:00 | 2022-12-14
05:00 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website