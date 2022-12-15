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تكنولوجيا وعلوم
طلاء "ذهبي" يمنع تشكّل الضباب على النظارات!
Lebanon 24
15-12-2022
|
02:00
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أولئك الذين يرتدون النظارات خلال فصل الشتاء يبلغون بشكل مستمر عن انزعاجهم من الضباب الذي يكسو زجاج النظارت ويحجب عنهم الرؤية.
ولذلك، طور فريق من الباحثين طلاء يمكن أن يجعل هذا الإزعاج شيئا من الماضي، وهو عبارة عن طبقة شفافة فائقة النحافة مصنوعة من الذهب، وقادرة على تحويل ضوء الشمس إلى حرارة، وتسخين سطح الزجاج بما يصل إلى 8 درجات مئوية (14.4 فهرنهايت) ومنع تكثّف البخار الضبابي.
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ويقول الباحثون إن هذا أفضل من طرق مكافحة الضباب التقليدية، التي تغطي الأسطح بجزيئات تجذب الماء، ما يؤدي إلى انتشار التكثّف على الزجاجات بالتساوي.
ويتم وضع كميات صغيرة للغاية من الذهب بين طبقتين من أكسيد التيتانيوم ما يعزز تأثير التسخين.
وعندما ينتشر الطلاء على كل الزجاج، فإنه يساعد على امتصاص الأشعة تحت الحمراء من الشمس، ما يعني أنه يمكن أن يسخن الزجاج بلطف حتى 8 درجات مئوية ويمنع تكون الندى من الضباب المكثف (تحول المادة من غاز إلى سائل).
ويبلغ سمك الطلاء 10 نانومتر فقط - أرق 12 مرة من ورقة الذهب الشائعة - وخلال النهار لا يتطلب أي مصدر إضافي للطاقة للعمل.
وقال الباحثون إن من المحتمل أيضا استخدامه للزجاج الأمامي للسيارات، وهو شفاف تماما.
وأضافوا: رغم أن الذهب باهظ الثمن، فإن الطلاء يتطلب القليل جدا منه بحيث تظل تكاليف المواد منخفضة.
المصدر:
روسيا اليوم
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