طلاء "ذهبي" يمنع تشكّل الضباب على النظارات!

أولئك الذين يرتدون النظارات خلال فصل الشتاء يبلغون بشكل مستمر عن انزعاجهم من الضباب الذي يكسو زجاج النظارت ويحجب عنهم الرؤية.



ولذلك، طور فريق من الباحثين طلاء يمكن أن يجعل هذا الإزعاج شيئا من الماضي، وهو عبارة عن طبقة شفافة فائقة النحافة مصنوعة من الذهب، وقادرة على تحويل ضوء الشمس إلى حرارة، وتسخين سطح الزجاج بما يصل إلى 8 درجات مئوية (14.4 فهرنهايت) ومنع تكثّف البخار الضبابي.

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ويقول الباحثون إن هذا أفضل من طرق مكافحة الضباب التقليدية، التي تغطي الأسطح بجزيئات تجذب الماء، ما يؤدي إلى انتشار التكثّف على الزجاجات بالتساوي.