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تكنولوجيا وعلوم

إطلاق صاروخ Ariane 5 مع أول قمر أوروبي كاشف للصواعق (فيديو)

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:00
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أعلنت شركة Arianespace عن نجاحها بإطلاق صاروخ فضائي حمل إلى مدارات الأرض 3 أقمار صناعية، بينها أول قمر أوروبي مزود بكاشف للصواعق.
وجاء في بيان صادر عن الشركة: "نجحت عملية إطلاق صاروخ Ariane 5 من قاعدة كورور في غوايانا الفرنسية، الصاروخ حمل إلى مدارات الأرض قمر MTG-I1 العلمي التابع للمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية، والقمرين Galaxy 35 و Galaxy 36 التابعين لشركة Intelsat".
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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر MTG-I1 صمم لاكتشاف والتنبؤ السريع بظواهر الطقس الخطرة، ومراقبة حرايق الغابات، ومساعدة الطائرات في تجنب أماكن العواصف الجوية، والتنبؤ المبكر بالفيضانات، فضلا عن أنه أول قمر صناعي أوروبي مزود بكاشف للصواعق، ومن المفترض أن يبدأ هذا القمر بتقديم خدماته بشكل فعلي بعد 6 أشهر من إطلاقه إلى الفضاء.
 
أما قمرا Galaxy 35 و Galaxy 36 فصمما لتوفير خدمات الاتصالات في مناطق أمريكا الشمالية، وتوفير خدمات بث الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى.
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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