Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مع تحديث iOS الجديد... "آبل" تمنح هواتف "آيفون" ميزات إضافية

Lebanon 24
15-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1020312-638067136572426336.jpg
Doc-P-1020312-638067136572426336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت آبل عن بدء طرح الإصدار الجديد "iOS 16.2" من أنظمة تشغيل هواتفها الذكية، مشيرة إلى أن الإصدار حمل معه عددا من الميزات للمستخدمين.

وتبعا لآبل فإن "الإصدار الجديد يمنح هواتف آيفون ميزات أمان إضافية، ويوفر ميزة التشفير من طرف إلى طرف في خدمة iCloud للتخزين السحابي، وذلك عبر ميزة الحماية المتقدمة للبيانات "Advanced Data Protection".
Advertisement

ومع هذا الإصدار حصلت هواتف iPhone 14 على إعدادات محسنة لخصاية "الشاشة الدائمة التشغيل"، إذ بات بإمكان المستخدمين التحكم بشكل أفضل بالتطبيقات والإشعارات التي تظهر في خلفيات شاشات هواتفهم في حال كانت تلك الإشعارات تشتت انتباههم أحيانا.

وظهرت مع هذا الإصدار أيضا ميزة "Sing" التي تمكن المستخدمين من أداء أغنياتهم المفضلة بشكل دويتو مع مطربينهم المحببين.

وشملت إعدادات الحماية المطورة في هذا الإصدار عدة أمور في هواتف آيفون مثل متصفح Safari، والمذكرات الصوتية، وبطاقات "Wallet Passes"، والملاحظات، والصور.

كما اشتمل التحديث على إعدادات محسّنة لدعم التقنيات التي تتعلق بالمنازل والأدوات والأجهزة الذكية.
 
 
(روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-12-15
10:00 | 2022-12-15
08:00 | 2022-12-15
05:00 | 2022-12-15
02:00 | 2022-12-15
23:00 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website