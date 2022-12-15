19
o
بيروت
19
o
طرابلس
-11
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-11
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مع تحديث iOS الجديد... "آبل" تمنح هواتف "آيفون" ميزات إضافية
Lebanon 24
15-12-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت آبل عن بدء طرح الإصدار الجديد "iOS 16.2" من أنظمة تشغيل هواتفها الذكية، مشيرة إلى أن الإصدار حمل معه عددا من الميزات للمستخدمين.
وتبعا لآبل فإن "الإصدار الجديد يمنح هواتف آيفون ميزات أمان إضافية، ويوفر ميزة التشفير من طرف إلى طرف في خدمة iCloud للتخزين السحابي، وذلك عبر ميزة الحماية المتقدمة للبيانات "Advanced Data Protection".
Advertisement
ومع هذا الإصدار حصلت هواتف iPhone 14 على إعدادات محسنة لخصاية "الشاشة الدائمة التشغيل"، إذ بات بإمكان المستخدمين التحكم بشكل أفضل بالتطبيقات والإشعارات التي تظهر في خلفيات شاشات هواتفهم في حال كانت تلك الإشعارات تشتت انتباههم أحيانا.
وظهرت مع هذا الإصدار أيضا ميزة "Sing" التي تمكن المستخدمين من أداء أغنياتهم المفضلة بشكل دويتو مع مطربينهم المحببين.
وشملت إعدادات الحماية المطورة في هذا الإصدار عدة أمور في هواتف آيفون مثل متصفح Safari، والمذكرات الصوتية، وبطاقات "Wallet Passes"، والملاحظات، والصور.
كما اشتمل التحديث على إعدادات محسّنة لدعم التقنيات التي تتعلق بالمنازل والأدوات والأجهزة الذكية.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه أسباب الارتفاع "المُفاجئ" للدولار.. وخبير يدعو الى اتخاذ اجراءات رادعة
Lebanon 24
هذه أسباب الارتفاع "المُفاجئ" للدولار.. وخبير يدعو الى اتخاذ اجراءات رادعة
02:45 | 2022-12-15
15/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا لعام 2023.. هل أنتم من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا لعام 2023.. هل أنتم من بينها؟
02:00 | 2022-12-15
15/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا خسر المغرب المباراة أمام فرنسا؟
Lebanon 24
لماذا خسر المغرب المباراة أمام فرنسا؟
16:19 | 2022-12-14
14/12/2022 04:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
12:46 | 2022-12-15
15/12/2022 12:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:45 | 2022-12-15
15/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-12-15
رباعية دفع أنيقة وقوية... تعرفوا إلى سيارة "هوندا" الجديدة
10:00 | 2022-12-15
لماذا لم يعد البشر إلى القمر منذ 50 عاما؟
08:00 | 2022-12-15
إطلاق صاروخ Ariane 5 مع أول قمر أوروبي كاشف للصواعق (فيديو)
05:00 | 2022-12-15
استمع الى أول تسجيل صوتي لـ"شياطين الغبار" على سطح المريخ!
02:00 | 2022-12-15
طلاء "ذهبي" يمنع تشكّل الضباب على النظارات!
23:00 | 2022-12-14
المستكشف "راشد" أرسل أوّل رسالة... متى يصل إلى المريخ؟
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
15/12/2022 22:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
15/12/2022 22:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
15/12/2022 22:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact