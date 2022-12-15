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تكنولوجيا وعلوم

لمحبي الفخامة... إليكم سيارة "Jaguar" الجديدة

Lebanon 24
15-12-2022 | 16:00
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لفتت Jaguar أنظار الكثيرين بسيارة F-Pace الجديدة التي صممتها لمحبي مركبات الكروس أوفر القوية والفارهة بنفس الوقت.

وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات ميزتها بشكل ملحوظ عن مركبات F-Pace التي ظهرت منذ عامين، إذ حصلت نسخ R-Dynamic منها على ممتصات صدمات أكثر قوة، وعدّلت فيها أشكال فتحات الهواء على الهيكل، كما أضيفت تعديلات مميزة على الواجهات والأبواب، وزودت هذه السيارات بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم تبدأ مقاساتها من 19 إنشا.
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وأصبحت مقصورة هذه السيارة أكثر عصرية وأناقة مع التصميم الجديد لواجهة القيادة، ومع تزويد هذه الواجهة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 11.4 بوصة، ومع نظام الوسائط المتعددة الجديد Pivi Pro.

وتوفر F-Pace لركابها أفضل معايير الرفاهية من خلال مقاعدها الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة التكييف والإضاءة الداخلية المتطورة، فضلا عن الميزات الحديثة التي تسهل اقتران أنظمة السيارة بالهواتف، بالإضافة إلى أنظمة الصوتيات التي حصل على مكبرات صوت عالية الأداء.

وجهّزت السيارة بأنظمة أمان متطورة، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء، نظام الحفاظ التكييفي بالمسار، وأنظمة الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطلق منها عدة نسخ: نسخة مجهزة بمحركات بنزين توربينية بعزم 250 و400 حصان، نسخ بمحركات ديزل توربينية بعزم 163 و300 حصانا، كما ستطلق منها نسخ هجينة توفر محركاتها عزما يعادل 500 حصان تقريبا.

 
 
(روسيا اليوم)
 
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