19
o
بيروت
18
o
طرابلس
-8
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لمحبي الفخامة... إليكم سيارة "Jaguar" الجديدة
Lebanon 24
15-12-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت Jaguar أنظار الكثيرين بسيارة F-Pace الجديدة التي صممتها لمحبي مركبات الكروس أوفر القوية والفارهة بنفس الوقت.
وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات ميزتها بشكل ملحوظ عن مركبات F-Pace التي ظهرت منذ عامين، إذ حصلت نسخ R-Dynamic منها على ممتصات صدمات أكثر قوة، وعدّلت فيها أشكال فتحات الهواء على الهيكل، كما أضيفت تعديلات مميزة على الواجهات والأبواب، وزودت هذه السيارات بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم تبدأ مقاساتها من 19 إنشا.
Advertisement
وأصبحت مقصورة هذه السيارة أكثر عصرية وأناقة مع التصميم الجديد لواجهة القيادة، ومع تزويد هذه الواجهة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 11.4 بوصة، ومع نظام الوسائط المتعددة الجديد Pivi Pro.
وتوفر F-Pace لركابها أفضل معايير الرفاهية من خلال مقاعدها الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة التكييف والإضاءة الداخلية المتطورة، فضلا عن الميزات الحديثة التي تسهل اقتران أنظمة السيارة بالهواتف، بالإضافة إلى أنظمة الصوتيات التي حصل على مكبرات صوت عالية الأداء.
وجهّزت السيارة بأنظمة أمان متطورة، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء، نظام الحفاظ التكييفي بالمسار، وأنظمة الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطلق منها عدة نسخ: نسخة مجهزة بمحركات بنزين توربينية بعزم 250 و400 حصان، نسخ بمحركات ديزل توربينية بعزم 163 و300 حصانا، كما ستطلق منها نسخ هجينة توفر محركاتها عزما يعادل 500 حصان تقريبا.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا لعام 2023.. هل أنتم من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا لعام 2023.. هل أنتم من بينها؟
02:00 | 2022-12-15
15/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المال سيرافق مواليد هذا البرج في 2023.. هذا ما أكدته ماغي فرح
Lebanon 24
المال سيرافق مواليد هذا البرج في 2023.. هذا ما أكدته ماغي فرح
08:15 | 2022-12-15
15/12/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أسباب الارتفاع "المُفاجئ" للدولار.. وخبير يدعو الى اتخاذ اجراءات رادعة
Lebanon 24
هذه أسباب الارتفاع "المُفاجئ" للدولار.. وخبير يدعو الى اتخاذ اجراءات رادعة
02:45 | 2022-12-15
15/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
12:46 | 2022-12-15
15/12/2022 12:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انتحار فنان شهير عن 40 عاماً.. تفاصيل مروعة وهذا ما أكدته زوجته
Lebanon 24
انتحار فنان شهير عن 40 عاماً.. تفاصيل مروعة وهذا ما أكدته زوجته
08:00 | 2022-12-15
15/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-12-15
لماذا تمّ إلغاء جولة سير في محطة الفضاء الدولية؟
14:00 | 2022-12-15
مع تحديث iOS الجديد... "آبل" تمنح هواتف "آيفون" ميزات إضافية
11:00 | 2022-12-15
رباعية دفع أنيقة وقوية... تعرفوا إلى سيارة "هوندا" الجديدة
10:00 | 2022-12-15
لماذا لم يعد البشر إلى القمر منذ 50 عاما؟
08:00 | 2022-12-15
إطلاق صاروخ Ariane 5 مع أول قمر أوروبي كاشف للصواعق (فيديو)
05:00 | 2022-12-15
استمع الى أول تسجيل صوتي لـ"شياطين الغبار" على سطح المريخ!
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
16/12/2022 08:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
16/12/2022 08:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
16/12/2022 08:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact