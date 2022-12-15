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تكنولوجيا وعلوم

لماذا تمّ إلغاء جولة سير في محطة الفضاء الدولية؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 23:00
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ألغت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية عملية سير في الفضاء لرائدي فضاء روسيين بينما كانا يستعدا للخروج من محطة الفضاء الدولية، بسبب تسرب واضح لسائل التبريد من كبسولة فضائية ملحقة.

وأفاد مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا بأن سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين ليسا في خطر، لا لهما ولا رواد الفضاء الآخرين في محطة الفضاء الدولية.
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وارتدى رواد الفضاء بدلات الفضاء وقاموا بخفض ضغط غرفة معادلة الضغط عندما ظهر التسريب في بث مصور مباشر.

وهذه هي المرة الثانية التي يضطر فيها رائدا الفضاء الروسيان إلى إلغاء السير في الفضاء.

 
(سكاي نيوز)
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