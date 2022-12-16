الصين تطلق قمراً جديداً لاستشعار الأرض عن بعد (فيديو)

نجحت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية في إطلاق قمر صناعي جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

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وتبعا للمعلومات التي أوردتها المؤسسة فإن "القمر الجديد Yaogan-36 أطلق من على متن صاروخ Long March-2D من مطار Xichang الفضائي غرب الصين، يوم الخميس 15 كانون اول الجاري، تمام الساعة 02:25 بالتوقيت المحلي (الأربعاء 14 كانون اول، تمام الساعة 21:25 بتوقيت موسكو)، لتكون هذه المرة هي المرة رقم 455 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي".وأشارت المؤسسة إلى أن القمر الجديد سيستخدم للحصول على البيانات الجغرافية والبيانات الأخرى لسطح الأرض، وسيستعمل في عمليات المسح الجغرافي، وتقديم البيانات عن الكوارث الطبيعية، وسيتم معه اختبار بعض المعدات الجديدة لإجراء التجارب في الفضاء القريب من الأرض.