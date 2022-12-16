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تكنولوجيا وعلوم

الصين تطلق قمراً جديداً لاستشعار الأرض عن بعد (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2022 | 02:00
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نجحت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية في إطلاق قمر صناعي جديد لاستشعار الأرض عن بعد.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها المؤسسة فإن "القمر الجديد Yaogan-36 أطلق من على متن صاروخ Long March-2D  من مطار Xichang الفضائي غرب الصين، يوم الخميس 15 كانون اول الجاري، تمام الساعة 02:25 بالتوقيت المحلي (الأربعاء 14 كانون اول، تمام الساعة 21:25 بتوقيت موسكو)، لتكون هذه المرة هي المرة رقم 455 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي".
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وأشارت المؤسسة إلى أن القمر الجديد سيستخدم للحصول على البيانات الجغرافية والبيانات الأخرى لسطح الأرض، وسيستعمل في عمليات المسح الجغرافي، وتقديم البيانات عن الكوارث الطبيعية، وسيتم معه اختبار بعض المعدات الجديدة لإجراء التجارب في الفضاء القريب من الأرض.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الصين نفذت أربع عمليات إطلاق لأقمار Yaogan هذه السنة وكلّها تكللت بالنجاح.
المصدر: روسيا اليوم

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