"آبل" تخطط لتوسيع نطاق استخدامات الاتصال بالأقمار الصناعية

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سجلت شركة أبل براءة اختراع جديدة بعنوان "Communication Terminal" تسعى من خلالها لتوسيع استخدام تقنيتها للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من مجرد استخدامها في أوقات الطوارئ، إلى تقديم خدمات مستقبلية تتعلق ببث المحتوى المصور والمكالمات التليفونية والاتصال بالإنترنت.ووفقاً لبراءة الاختراع الجديدة المسجلة لدى المكتب الأميركي لبراءات الاختراع، فإن أبل تعمل على تقنيات جديدة ستمكن هواتف آيفون من استقبال وإرسال الأشكال المختلفة من البيانات، مثل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وبث المحتوى المتنوع، وكذلك الاتصال بالإنترنت، من خلال اتصالها بالأقمار الصناعية في المواقع التي لا يتوفر فيها اتصال بشبكات خدمات المحمول التقليدية.يُذكر أن الشركة الأميركية أعلنت الشهر الماضي ضخها 450 مليون دولار لتطوير التقنيات والبنية التحتية اللازمة لتقديم مستوى فائق من خدمات الاتصالات في حالات الطوارئ لمستخدمي عائلة هواتف آيفون 14 الأحدث عبر الأقمار الصناعية.والغالبية العظمى من تلك الاستثمارات ستصب في تطوير وتوسيع شبكة أقمار شركة "غلوبال ستار"، شريك أبل التقني الرئيسي في تقديم تلك الخدمة، بحسب بيان رسمي لشركة أبل.وتقوم الخدمة الجديدة على شبكة "جلوبال ستار" للأقمار الصناعية المرتبطة بمحطات أرضية، والتي تقوم بدورها بتمرير نداءات الاستغاثة في حالات الطوارئ إلى مركز خدمة عملاق يعمل به أكثر من 300 موظف، مستعدين لتمرير طلبات المساعدة من المستخدمين إلى جهات الطوارئ المختصة.