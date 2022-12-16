من "ديل".. كمبيوتر محمول جديد يمكن تفكيكه في ثوانٍ

أنتجت شركة ديل مؤخراً، كمبيوتر "لونا" المحمول الذي يخلو من البراغي، ويمكن تفكيكه خلال حوالي 30 ثانية باستخدام أداة خاصة.

وطورت ديل تصميماً مدهشاً للكمبيوتر المحمول بطريقة تم تثبيت كل مكون في مكانه دون الكثير من العناء، وأظهر مقطع فيديو شاركته الشركة، طريقة تفكيك الجهاز ببراعة.بعد فتح لوحة المفاتيح باستخدام أداة الدبوس، يمكن إزالة وحدتي مكبرات الصوت والبطارية ومروحة وحدة المعالجة المركزية واللوحة الأم النحيفة. كما يمكن إزالة الحزام بعد فتح الإطار المركزي للكمبيوتر المحمول.وعندما يتم تجميع القطع معاً، يبدو جهاز لونا الجديد كواحد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من ديل مقاس 13 بوصة.

ويحتوي الكمبيوتر المحمول الجديد "لونا" أيضاً على مساحة لمروحة وحدة المعالجة المركزية، مما يسمح له باستيعاب معالجات أكثر قوة. إضافة إلى ذلك، عملت "ديل" مع مصنع صغير أثناء تطوير جهاز لونا، مما سمح للشركة بأتمتة عملية تجميع وتفكيك الجهاز.وقال غلين روبسون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "ديل"، إن تصميم الكمبيوتر الجديد سيُحدث تحولاً جذرياً في صناعة أجهزة الكمبيوتر في العالم.وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن نرى جهاز كمبيوتر محمول يشبه "لونا" في أي وقت قريب، إلا أن مجرد وجوده قد يؤثر على الطريقة التي سيتم عبرها تصميم الأجهزة المستقبلية، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.