17
o
بيروت
20
o
طرابلس
-5
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-5
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
من "ديل".. كمبيوتر محمول جديد يمكن تفكيكه في ثوانٍ
Lebanon 24
16-12-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنتجت شركة ديل مؤخراً، كمبيوتر "لونا" المحمول الذي يخلو من البراغي، ويمكن تفكيكه خلال حوالي 30 ثانية باستخدام أداة خاصة.
وطورت ديل تصميماً مدهشاً للكمبيوتر المحمول بطريقة تم تثبيت كل مكون في مكانه دون الكثير من العناء، وأظهر مقطع فيديو شاركته الشركة، طريقة تفكيك الجهاز ببراعة.
Advertisement
بعد فتح لوحة المفاتيح باستخدام أداة الدبوس، يمكن إزالة وحدتي مكبرات الصوت والبطارية ومروحة وحدة المعالجة المركزية واللوحة الأم النحيفة. كما يمكن إزالة الحزام بعد فتح الإطار المركزي للكمبيوتر المحمول.
وعندما يتم تجميع القطع معاً، يبدو جهاز لونا الجديد كواحد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من ديل مقاس 13 بوصة.
ويحتوي الكمبيوتر المحمول الجديد "لونا" أيضاً على مساحة لمروحة وحدة المعالجة المركزية، مما يسمح له باستيعاب معالجات أكثر قوة. إضافة إلى ذلك، عملت "ديل" مع مصنع صغير أثناء تطوير جهاز لونا، مما سمح للشركة بأتمتة عملية تجميع وتفكيك الجهاز.
وقال غلين روبسون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "ديل"، إن تصميم الكمبيوتر الجديد سيُحدث تحولاً جذرياً في صناعة أجهزة الكمبيوتر في العالم.
وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن نرى جهاز كمبيوتر محمول يشبه "لونا" في أي وقت قريب، إلا أن مجرد وجوده قد يؤثر على الطريقة التي سيتم عبرها تصميم الأجهزة المستقبلية، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
Lebanon 24
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
04:38 | 2022-12-16
16/12/2022 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
02:26 | 2022-12-16
16/12/2022 02:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
Lebanon 24
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
13:37 | 2022-12-16
16/12/2022 01:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-16
16/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفى هويته بلحية "بابا نويل".. شاهدوا ماذا حصل في ساحة جونية (صورة)
Lebanon 24
أخفى هويته بلحية "بابا نويل".. شاهدوا ماذا حصل في ساحة جونية (صورة)
09:23 | 2022-12-16
16/12/2022 09:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:55 | 2022-12-16
إيلون ماسك يطلق "رصاصة الرحمة" قريباً!
14:00 | 2022-12-16
"الشيوخ" الأميركي يقر قانوناً يمنع تحميل "تيك توك" على الأجهزة الحكومية
11:00 | 2022-12-16
"آبل" تخطط لتوسيع نطاق استخدامات الاتصال بالأقمار الصناعية
08:00 | 2022-12-16
تطبيق جديد منافس لـ Google Earth.. ما هو؟
07:15 | 2022-12-16
عطل يضرب "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستغرام".. ما القصة؟
05:00 | 2022-12-16
اتهام لـ"تيك توك" بالترويج لـ"الانتحار وإيذاء الذات"
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
17/12/2022 00:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
17/12/2022 00:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
17/12/2022 00:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact