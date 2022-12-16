أحدث 4 ميزات من "إنستغرام".. تعرف عليها الآن!

أضاف إنستغرام العديد من الميزات الجديدة التي تتيح لك مشاركة أفكارك وذكرياتك مع أصدقائك وعائلتك، بما في ذلك خيار "Candid Stories" الجديد المشابه لتطبيق الوسائط الاجتماعية BeReal.

وفي ما يلي نظرة سريعة على أحدث ميزات إنستغرام، بحسب ما أوردت صحيفة "إنديان إكسبرس":

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ميزة Candid Stories



على غرار تطبيق BeReal، أضاف المطورون أيضاً ميزة "Candid Stories" التي تتيح لك ولأصدقائك التقاط ومشاركة ما تفعله في شكل قصة. يمكن للمستخدمين التقاط الصور المصغرة باستخدام كاميرا القصة الخاصة بهم أو من القصة متعددة المؤلفين في الجزء العلوي من الخلاصة.

وفي حال عدم رغبتك في الحصول على إشعارات يومية بشأن هذه الميزة، يمكنك إيقاف تشغيلها من إعدادات التطبيق. أيضاً، يبدو أن ميتا تطور ميزة مماثلة لقصص فيسبوك.

ميزة الملاحظات



تتيح لك ميزة هذه الميزة مشاركة الملاحظات مع الأصدقاء ومعرفة ما يخططون له. بطول يصل إلى 60 حرفاً كحد أقصى، يمكنك مشاركة أفكارك مع الآخرين باستخدام مزيج من النصوص والرموز التعبيرية.

إذا كنت تريد ترك ملاحظة لشخص ما، فتحقق من الجزء العلوي من البريد الوارد، وحدد الأشخاص الذين تتابعهم أو في قائمة "الأصدقاء المقربين" وستظهر الملاحظة في الجزء العلوي من البريد الوارد لمدة 24 ساعة. سيكون الرد على الملاحظة مرئياً في رسائلك المباشرة.

ملفات تعريف المجموعة



ملف تعريف المجموعة هو ميزة جديدة تتيح لك مشاركة المنشورات والقصص في ملف تعريف مشترك مخصص مع أصدقائك على إنستغرام. إذا قمت بمشاركة منشور باستخدام ملف تعريف المجموعة، فسيتمكن المشاركون في المجموعة فقط من رؤية ما قمت بمشاركته. أيضاً، لن تكون المشاركات التي تشاركها مرئية في ملفك الشخصي. للوصول إلى الميزة الجديدة، انقر على أيقونة Plus وسترى خياراً باسم "Group Profiles" أي ملفات تعريف المجموعة.