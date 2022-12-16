إيلون ماسك يطلق "رصاصة الرحمة" قريباً!

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وعد مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك بإطلاق "رصاصة الرحمة" قريباً، على خلفية اتخاذه بعض القرارات المثيرة للجدل.وكتب ماسك في حسابه عبر "تويتر" اليوم: "قريبا أيها السادة والسيدات رصاصة الرحمة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.ويأتي ذلك في أعقاب حجب "تويتر" لحسابات عدد من الصحفيين الأميركيين، بمن فيهم مراسلو شبكة "سي إن إن" وصحيفة "واشنطن بوست"، لمخالفتهم قرار حظر نشر البيانات عن مكان تواجد شخص من دون موافقته.