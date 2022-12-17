Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

فتح تطبيقات أخرى أثناء مكالمات الفيديو.. ميزة مرتقبة لواتس آب على آيفون

Lebanon 24
17-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1020771-638068605506236168.jpg
Doc-P-1020771-638068605506236168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت منصة الرسائل الفورية واتس آب المملوكة لشركة ميتا أنها تعمل على وضعية جديدة للتطبيق على أجهزة آيفون وهي وضعية الصورة داخل الصورة، والتي تتيح فتح تطبيقات أخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو.
وقالت الشركة، إن وضعية فتح صور داخل صورة على iOS لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي وسيتم طرحها في العام الجديد، وستسمح بالقيام بمهام متعددة بسهولة أثناء إجراء مكالمة.
Advertisement
ما هي وضعية الصورة داخل الصورة
تعمل وضعية صورة داخل صورة على تقليص مقطع الفيديو إلى مشغل صغير مما يسمح للمستخدمين بمواصلة مشاهدته أثناء استخدام تطبيقات أخرى على الهاتف الذكي، وهي نافذة عائمة يمكنك تحريكها في أي مكان على الشاشة.
تم اكتشاف الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر بواسطة WABetaInfo، وهي منصة تختبر ميزات واتس آب التجريبية. وتم توفير الميزة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية عبر نسخة واتس آب بيتا لتحديث iOS 22.24.0.79.
ميزات اتصال واتس آب الأخرى
أدرج واتس آب أيضاً ميزات أخرى أطلقها خلال العام. وتشمل القدرة على إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 32 شخصاً، وإرسال رسائل أو كتم صوت المشاركين الفرديين أثناء مكالمات الفيديو، وميزة "روابط الاتصال" لدعوة الأشخاص إلى مكالمة جماعية من خلال مشاركة رابط مكالمة.
أما بالنسبة لتغييرات التصميم، أضاف واتس آب أشكالاً موجية ملونة لتحديد المتحدث إذا كانت كاميرات المشاركين معطلة، وإشعارات لافتة أثناء الاتصال لمعرفة متى ينضم شخص جديد إلى مكالمة جماعية، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-12-17
11:00 | 2022-12-17
08:00 | 2022-12-17
05:00 | 2022-12-17
23:00 | 2022-12-16
16:55 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website