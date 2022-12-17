فتح تطبيقات أخرى أثناء مكالمات الفيديو.. ميزة مرتقبة لواتس آب على آيفون

Advertisement

أكدت منصة الرسائل الفورية واتس آب المملوكة لشركة ميتا أنها تعمل على وضعية جديدة للتطبيق على أجهزة آيفون وهي وضعية الصورة داخل الصورة، والتي تتيح فتح تطبيقات أخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو.وقالت الشركة، إن وضعية فتح صور داخل صورة على iOS لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي وسيتم طرحها في العام الجديد، وستسمح بالقيام بمهام متعددة بسهولة أثناء إجراء مكالمة.ما هي وضعية الصورة داخل الصورةتعمل وضعية صورة داخل صورة على تقليص مقطع الفيديو إلى مشغل صغير مما يسمح للمستخدمين بمواصلة مشاهدته أثناء استخدام تطبيقات أخرى على الهاتف الذكي، وهي نافذة عائمة يمكنك تحريكها في أي مكان على الشاشة.تم اكتشاف الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر بواسطة WABetaInfo، وهي منصة تختبر ميزات واتس آب التجريبية. وتم توفير الميزة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية عبر نسخة واتس آب بيتا لتحديث iOS 22.24.0.79.ميزات اتصال واتس آب الأخرىأدرج واتس آب أيضاً ميزات أخرى أطلقها خلال العام. وتشمل القدرة على إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 32 شخصاً، وإرسال رسائل أو كتم صوت المشاركين الفرديين أثناء مكالمات الفيديو، وميزة "روابط الاتصال" لدعوة الأشخاص إلى مكالمة جماعية من خلال مشاركة رابط مكالمة.أما بالنسبة لتغييرات التصميم، أضاف واتس آب أشكالاً موجية ملونة لتحديد المتحدث إذا كانت كاميرات المشاركين معطلة، وإشعارات لافتة أثناء الاتصال لمعرفة متى ينضم شخص جديد إلى مكالمة جماعية، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.