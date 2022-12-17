تتسابق كبرى شركات التكنولوجيا كل عام على إنتاج وتصميم أحدث الساعات الذكية التي تقدم مجموعة من الميزات والإمكانات الرائعة.

وفي ما يلي مجموعة من أفضل الساعات الذكية لعام 2022، بحسب موقع إن غادجيت:

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الأفضل على الإطلاق: ساعة آبل

تطورت ساعة آبل لتصبح أقوى ساعة ذكية منذ ظهورها لأول مرة في عام 2015. إنها الاختيار غير المنطقي لمستخدمي آيفون. ويتميز أحدث طراز، Apple Watch Series 8، بميزات قوية لتتبع اللياقة البدنية تلبي احتياجات المبتدئين والرياضيين الجادين على حد سواء.

كذلك، فإن الساعة تكتشف ما إذا كنت قد تعرضت لحادث سيارة، ويمكنها إجراء اختبارات تخطيط القلب وقياس مستويات الأكسجين في الدم. بالإضافة إلى ذلك، توفر ساعة أبل الذكية هذه خاصية إن إف سي، وتخزين الموسيقى والعديد من التطبيقات المفيدة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الطرق للرد على الرسائل.



أفضل ساعة بأقل ميزانية: Fitbit Versa 2

لا يعد إنفاق 400 دولار على ساعة ذكية أمراً ممكناً للجميع، ولهذا السبب يمكن اعتبار Fitbit Versa 2 كأفضل خيار بسعر أقل من 200 دولار، وهي ساعة مفضلة للميزانية المنخفضة لأنها تقدم مجموعة من الميزات بسعر رائع.

مع هذا، فإنه يمكنك الحصول على أساسيات كثيرة وهي: قدرات Fitbit القوية لتتبع التمارين (بما في ذلك اكتشاف التمرين التلقائي)، وتتبع النوم، ومقاومة الماء، ونظام تحديد المواقع العالمي، وتتبع الأكسجين في الدم، وعمر بطارية لمدة ستة أيام. كما تدعم Fitbit Pay باستخدام NFC وتحتوي على مساعد أمازون ألكسا مدمج للأوامر الصوتية.



الأفضل لمستخدمي أندرويد: ساعة سامسونغ غالاكسي 5

ربما لم تجلب سامسونغ العديد من الترقيات إلى أحدث إصدار من ساعة غالاكسي، لكن هذا لا يعني أن Watch 5 ليست أفضل ساعة ذكية لمستخدمي أندرويد. ولا تبدو التحسينات الجديدة مثل شاشة أكثر متانة والانحناء المحسّن مثيرة، لكنها تجعل ساعة Watch 5 أكثر مرونة وموثوقية. بالإضافة إلى ذلك، توفر ساعة غالاكسي تتبعاً شاملاً للصحة واللياقة على نظام التشغيل Wear، وقد أضافت الشركة ميزة التدريب على النوم هذا العام والتي تهدف إلى المساعدة في إرشادك نحو راحة أفضل.