مستخدمو "تيليغرام" يتعرضون لمحاولات سرقة حساباتهم

أعلنت وزارة التنمية المعلوماتية والاتصالات الروسية أن قراصنة رقميين حاولوا سرقة حسابات مستخدمي "تيليغرام" بحجة منحهم اشتراك "تيليغرام بريميوم".



وحذرت الوزارة في بيانها من "عمليات سرقة واسعة النطاق لحسابات "تيليغرام". حيث واجه مستخدمو التطبيق في 17 كانون اول محاولات هائلة لسرقة حساباتهم".

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وأشارت إلى أن المستخدم يتلقى رسالة من شخص ما في قائمة جهات الاتصال لديه بأنه أرسل هدية وهي اشتراك في Telegram Premium.



وأضافت أن "المستخدم يضغط على الزر، وفي تلك اللحظة يتلقى رمز تفويض. ثم يظهر على الشاشة مساحة لإدخاله، من أجل تفعيل الاشتراك Telegram Premium".



وبعد إدخال الرمز، يتم فتح الحساب على الفور من كمبيوتر السارق. ويرسل الحساب الجديد مثل هذه الرسائل على الفور إلى قائمة جهات الاتصال بأكملها ويزيلها من القائمة المرسلة. لكنها تبقى مع المستلمين.



وأكدت أن الحساب سيبقى آمنا إذا تم تفعيل المصادقة الثنائية فيه. في هذه الحالة، حتى بعد إدخال الرمز، سيتعين على القراصنة الرقميين إدخال كلمة مرور لا يعرفها سوى مالك الحساب.