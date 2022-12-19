إجراء جديد من "تويتر" سيؤثر على آلاف الحسابات والتغريدات!

أعلنت منصة "تويتر" أنها ستحذف الحسابات المنشأة حصريا لغرض الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين.



وذكر حساب دعم "تويتر" في تغريدة أن التحرك من شأنه أن يؤثر على محتوى منصات تواصل اجتماعي مثل منصتي فيسبوك وإنستغرام المملوكتين لشركة ميتا بلاتفورمز، إلى جانب ماستودون، وتروث سوشال، وتريبل، ونوستر، وبوست، بينما سيُسمح بمشاركة المحتوى ما بين المنصات.

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ويأتي هذ التغيير في سياسة تويتر بعد إجراءات فوضوية أخرى شهدتها منصة التواصل الاجتماعي، منذ اشتراها إيلون ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.



وأقال ماسك قيادات من الإدارة العليا وسرّح آلاف الموظفين، وسط تخبط بشأن مقدار الرسوم مقابل اشتراك المستخدمين في خدمة تويتر بلو.