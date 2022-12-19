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تكنولوجيا وعلوم

خطوة مفاجئة من ماسك.. وضع مستقبله في تويتر بيد "الناس"!

Lebanon 24
19-12-2022 | 05:00
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نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك استطلاعا للرأي على حسابه في "تويتر"، ليسأل الناس عما إذا كانوا يفضلون أن يتنحى عن منصبه كرئيس لتويتر، مؤكداً أنه "سيلتزم" بنتائج الاستطلاع.

وجاء في الاستطلاع الذي نشره إيلون ماسك: "هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟ سألتزم بنتائج هذه الاستطلاع"، متيحا للناس الاختيار بين الإجابتين "نعم" و"لا".
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وبعد حوالي 20 دقيقة من نشر التغريدة، مع اقتراب أغلبية الأصوات إلى "نعم"، نشر الملياردير تغريدة جديدة، قال فيها محذرا: "كما يقول المثل، احذر مما تتمنى، فقد تحصل عليه".

كما تفاعل ماسك مع عدد من مستخدمي تويتر، إذ رد عل أحدهم بالقول: "السؤال ليس العثور على مدير تنفيذي، وإنما العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة".

وأضاف: "لا أحد يريد الوظيفة التي يمكنها فعلا إبقاء تويتر على قيد الحياة. ليس هناك من وريث".

و"تطوع" أحد مستخدمي تويتر لمنصب الرئيس، فرد عليه ماسك، قائلا: "لا بد أنك تحب الألم كثيرا.. عليك استثمار مدخرات حياتك في تويتر، وهو على الطريق السريع نحو الإفلاس منذ مايو الماضي. هل ما زلت تريد الوظيفة؟".

وكان ماسك، وهو أحد أغنى أغنياء العالم، قد اشترى موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، في أواخر تشرين اول الماضي لكن فترته القصيرة كانت مضطربة.

ومنذ توليه إدارة تويتر، أثار ماسك الكثير من الجدل بسبب القرارات التي اتخذها، على رأسها فصل كبار موظفي الشركة وعدد كبير من العاملين فيها.

وآخر تلك الأزمات، كانت تعليق تويتر حسابات عدد من الصحفيين، ليوم واحد، بسبب مخاوف ماسك من نشر بيانات تتعلق بطائرته الخاصة، مما أثار موجة غضب واسعة حول العالم، قبل أن تتم إعادة تفعيلها.
المصدر: العربية
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