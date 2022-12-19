مستخدمو تويتر يصوتون لصالح تنحي إيلون ماسك عن منصبه!

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صوّت مستخدمو منصة "تويتر"، لصالح تنحي الملياردير الأميركي إيلون ماسك من منصبه الحالي كرئيس لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بنسبة 57.5%، في مقابل 42.5 % لصالح بقائه.وكان مالك تويتر الجديد إيلون ماسك طرح مصيره في رئاسة تويتر بين أيدي المستخدمين، إذ وضع استطلاعاً عبر المنصة يسألهم فيه ما إذا كان عليه التنحي من منصبه كرئيس للشبكة، متعهداً بالالتزام بالنتيجة والعمل وفق مقتضاها.وكتب ماسك في تغريدة، الأحد: "هل يجب أن أتنحى عن منصبي رئيساً لتويتر؟"، طالباً من المستخدمين المشاركة بنعم أو لا، مضيفاً: "سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع".وشارك في الاستطلاع 17 مليوناً و500 ألف مستخدم، بينهم 57.5% وافقوا على تنحي ماسك عن منصبه، في مقابل 42.5 % رفضوا رحيله.ووفقاً لما أوردته وكالة "بلومبرغ"، فإذا استجاب ماسك للنتائج، فسيكون ذلك بمثابة نهاية 53 يوماً من "الفوضى" قضاها الملياردير بمنصبه، تخللها إقالة كبار المديرين التنفيذيين، وإقصاء ما يقرب من نصف موظفيه.وكرّس ماسك، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الكثير من وقته في خدمة "تويتر"، ما أثار انتقادات لتغييراته السياسية المفاجئة وإهماله لأعماله الأخرى، حيث انخفض سهم "تسلا"، أثمن ممتلكاته، بنحو الثلث منذ الاستحواذ.وهذه المرة ليست الأولى التي يحتكم فيها ماسك إلى رأي الأغلبية في قرار مصيري، فقد قام ماسك باستخدام استفتاء تويتر لإعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.وكذلك استفتى ماسك متابعيه في الإقدام على اتخاذ قرار العفو العام عن كافة الحسابات المحظورة.كما استفتى متابعيه بشأن رفع الحظر عن حسابات بعض الصحافيين الأميركيين، والذي اتهمهم بانتهاك خصوصيته ومشاركة روابط إلكترونية لتتبع موقعه الجغرافي بشكل آني.